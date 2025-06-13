CHP fabrika ayarlarına mı dönüyor? Hapisteki Ekrem İmamoğlu hayal aleminden uyandı

Deneyimli gazeteci Hakan Aygün, YouTube kanalında yaptığı analizde, “CHP'nin de, CHP medyasının da fabrika ayarlarıyla epeyce oynanmıştı. Galiba Şimdi fabrika ayarlarına geri döndürme vakti geldi” diyerek bundan sonraki sürece dair önemli öngörülerde bulundu.

Aygün CHP analizine başlamadan önce, “Bakın; toplumsal olayların işleyişi şöyledir” diyerek şöyle konuştu:

“Herkes bir anda öyle bir gaza gelir ya da getirilir ki; aslansın, kaplansın, harikasın, yürü be seni kim tutar der. Diyen inanır da buna, samimidir hakikaten. Ama ne zamanki gidişat terse döner, aynı adam, aynı güruh; Yahu biraz ileri gidilmiş… Yahu bu kadar da ileri gidilmez, "Ya, yapmayın etmeyin dedik ama dinlemedikler, Biz söylemiştik der. Ya da bizi de yanılttı, halbuki onun görmesi lazım. Biz nereden bilelim ki der.”

Şimdi benzer bir durumun CHP'de yaşandığını anlatan Hakan Aygün konuyla ilgili tespitlerini şöyle sıraladı:

“Öyle bir gaza gelindi ve getirilindi ki tam bir hayal dünyasına kapılındı. Ayaklar yere basmadı. En birinci parti olduktan, direne direne kazanacağınıza kadar uzanan bir düşler tarlasında yaşanıldı. Hala da yaşanılıyor. Yaşasın artık o güzel günler geri geldi sanıldı. 14 kere seçim kaybettik, artık kazanmaya başladık sanıldı. Genciz, güzeliz eskileri çöplüğe atarsak gelecek bizimdir sanıldı. Direnerek geri adım attırıyoruz aman ha gayret az kaldı zindanlar boşalacak sanıldı. CHP'mize kalkan eller kırılacak, bize dokunan bin yanar, kapıdan içeri sokmayız naraları atıldı ve şimdi mecburen hayatın gerçekleriyle yüzleşme başlıyor.

HAYATIN ACI GERÇEKLERİNE ÇARPTILAR

Hayatın gerçeklerinde birinci madde şu: Tarihinde görmediğin kadar zahiyat görmüşsün. En birinci parti olmuşsun ama artık anketlerde oyun sabitlenmiş. Tek başına bir şey yapman tek başına iktidar değiştirmen mümkün değil. Yani kendin dışındaki muhalefeti ihmal etmişsin. Aritmetik olarak artmışsın ama geometrik bir artış yok. O artış da biraz senden öncekinin artçı dalgası. Ama sen salla dur. Meydan var sanmışsın ama o medyan elinden kaydı kayacak. Ama sizde en ufak bir öngörü yok. Hiçbir yedekleme yok. Ya da hiçbir şey düşünülmemiş. Mesela, CHP tek medyası olan partiyken 10-15 yıldır şimdi hiç medyası olmayan tek partiye dönüşmek üzere. Buradan uyarıyorum; göreceksiniz hala da anlayamıyorlar. O varsa var sanıyorlar. Göreceksiniz; Ekrem Bey'in adaylığı yalan olmuş ama siz hala yalandan oraya takılmış gidiyorsunuz. Oysa Mansur Bey bile tereddütlere girmiş hala haberiniz yok. Kendi içinizden haberiniz yok. En kötü olasılık Özgür Bey olur sanıyorsunuz ama onun başına geleceklere de hala inanmamış görünüyorsunuz. CHP kurultayı CHP'yi karıştırmak için iptal edilecek. Son yönetim gelecek. Gidelim Kemal Bey'in kapısına; Biz ettik siz etmeyin çok havalara girdik diye özür dileyin. Yeni yol haritasına bakın birlikte diyoruz. Trolleri kudurdukça kuduruyor, Kemal Bey'e saldırıp ipleri iyice geriyor. Hala başınıza geleceklere inanamıyorsunuz. Yani biz kurultay davasına bakıp galiba mecburen tek yol Kılıçlıoğlu dedikçe; kapıdan içeri sokmayız naraları atıyorsunuz. En yetkili ağızdan dua edelim de o kapıdan içeri girsin. Aslında o da içeri girmezse CHP kabak gibi ortada kalıyor diye göremiyorsunuz. Yeni yönetim çok başarılı, başkasını istemeyiz diyorsunuz. İktidarıydı, mahkemesiydi; hepsi bakıp aklı evvel CHP'liler mevcuttan başka bir şey istemiyor. Biz de onların isteğini yerine getirelim diyecek ya, onu bekliyorsunuz… Kısacası en ufak rasyonalite yok.

KILIÇDAROĞLU’NU SİLİVRİ’YE İMAMOĞLU ÇAĞIRDI

Bence jetonlar ağır ağır düşmeye başladı veya başlayacak gibi. Şimdi o aşamaya gideceğiz. Yani çok bozulacaksınız. Çok inandıklarınızın sizden önce bize inanmaya başladığını görünce satıldık sanacaksınız. Ama kazın ayağı öyle değil, sadece jetonlar düşmek zorundaydı. Sizi satan falan yok, öyle inandılar, öyle inandırdılar. Ama realite de gelip kapıyı çalmaya başladı.

Şimdi İmamoğlu'nun Kemal Bey ile görüşme istemesi ve Kılıçdaroğlu’nun da bunun üzerine Silivri'ye gitmesi olayını yaşadık. Anladığım o ki kurultaydaki ses kaydının sızdırılması İmamoğlu'nu çok üzmüş ve eski genel başkanına durumu bizzat kendisi açıklamak istemiş. Buyur, ne olur beni ziyaret edin diye mesaj göndermiş. Ama bu vesileyle de konuşulacak konular da vardı, elbette konuşuldu.

Şimdi, İmamoğlu bu analizimin başında bahsettiğim genel hataları da yaptı. O kadar iyi geldi ama son bir buçuk yıldır başta CHP kurultayına

direkt burnunu sokmaktan başlayarak bence büyük siyasi hatalar yaptı. Erken öttü, erken öten horozu keserler. Arkadan adaylık konusunda da erken öttü ve en önemlisi 3. sınıf kurmay ve danışmanlarını vakti geldiğinde yenileyememenin ve bence yanlış yönlendirmenin sıkıntısını yaşadı.

Özgür Özer’le İmamoğlu'nun en temel ortak hataları ise Kemal Beyi, Hikmet abi, Murat abi Altan abi gibi eski genel başkanlığı mezarlığına atmaya çalışmalarıydı. Oysa devirdikleri andan itibaren Kemal Bey'e daha çok ihtiyaçları vardı. Jetonları düşmedi…

Bunun yerine, neredeyse devri sabık yaptılar. Oysa savaş sanatı der ki en güçlü olduğunu sandığın an en zayıf anındır.

HERKES KENDİ BAŞININ ÇARESİNE Mİ BAKACAK?

CHP delegesi ve CHP tabanının ve de kamuoyundaki havanın da fena gazına geldiler. En başta da dedim bu gazı verenler, sonra gazı da bir anda keserler. Tam tersini demiştik derler, inkar ederler. Şimdi sokaktaki vatandaş doğal olarak sürekli havası basılan hayal aleminde yaşıyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da hala aynı hayal alemindeler mi merak ediyorum.

Mesela İmamoğlu'nun arkasında durduk duracağımız kadar artık kendi başımın çaresine bakmalıyım diyor mu Özgür Özel merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum Özgür Özel'in arkasında duracağım kadar durdum. Ama o da benim arkamda bir yere kadar durabilir ve çok ihmal ettiğim Kemal Bey yarın başa geri gelirse beni sahiplenmesi için neler yapmalıyım diye düşünüyor mu Ekrem Bey merak ediyorum… Vallahi insanlık halidir, herkes her şeyi düşünür. Bunlar olacak şeyler. Benim gördüğüm bayram bitti, herkes artık acı gerçeklerle karşı karşıya kaldı.

Keza içeride moralinin çok yüksek olduğunu düşünmediğim Ekrem Bey, Özgür Bey'in gidip Kemal Bey'in geleceğini görüyor. Muhtemelen belki bir ortak uzlaşma ya da yeni duruma ayak uydurma durumlarına bakınıp duruyor. Bir yandan da Özgür Özel'in kendisinin üzerine bir bardak su içebileceği dedikoduları canını sıkıyordur İmamoğlu'nun Ama mantıkta biraz onu gerektiriyor. Herkes bunları da düşünmekte haklı. Sonuçta hapisteki insanın psikolojisi bambaşka olur.

Bence hapisteki İmamoğlu hayaller aleminden iyice uyandı. Her şeye uyar noktaya geldi. Keza Kılıçdaroğlu ile telefon konuşmasının sızdırılmasını da genel merkez operasyonu olarak düşünüyor. Kendisi içerideyken, dışarıdakilerin Kemal Bey gelmesin Özgür Özel kalsın paranoyasıyla hareket etmelerine bozuluyor. Önce bir bana bakın diyor.

Bir süre önce tek yol Kılıçlıoğlu demiştim. Beğenirsiniz beğenmezsiniz tüm yollar ona çıkıyor Israr ediyorum. Ona göre şekil alın sevgili CHP'liler. Kemal Bey’e göre şekil alın ki Kemal Bey bu süreci doğru yönetsin. Yardımcı olmaya çalışsın demiştim. Mahkeme kararıyla son yönetim mecburen gelecek. Kemal Bey'in de reddetme şansı yok. Yoksa parti boşta kalır demiştim. Şimdi ise bir vites ileri atıyorum; Artık bu iş mecburi de facto bir durum olmaktan çıktı. CHP'nin bir süreliğine kesin kes Kılıçdaroğlu’na ihtiyacı var. Bu şu anki haliyle gitmez, Bir toparlayıcı lazım diyorum. Ve asıl bomba haber analizim; galiba ilk jetonu düşen de İmamoğlu… Daha fazla konuşturmayın beni.”