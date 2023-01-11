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  • CHP Fatih’e eski AKP’li atanacak iddiası ilçeyi karıştırdı. Gözler saat 12:30’a çevrildi

CHP Fatih’e eski AKP’li atanacak iddiası ilçeyi karıştırdı. Gözler saat 12:30’a çevrildi

Eski AKP’li Yusuf Yetişgin’in Canan Kaftancıoğlu tarafından Fatih İlçe Başkanı olarak atanacağına yönelik kulis sonrası CHP ilçe örgütünün bugün 12.30’da ilçe binası önünde basın açıklaması yapacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:15
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CHP Fatih’e eski AKP’li Yusuf Yetişgin’in atanacağı iddiası ilçeyi karıştırdı. Gözler saat 12:30’a çevrildi

CHP Fatih’e eski AKP’li atanacak iddiası ilçeyi karıştırdı. Gözler saat 12:30’a çevrildi
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

CHP Fatih’de İlçe Başkanı Soner Özimer’in milletvekili adayı olmak için istifa etmesi sonrası boşalan koltuk için yarış başladı.

Silsileye göre yönetim kurulu üyelerinden birinin başkan olarak seçilmesi gerekirken CHP İstanbul İlçe Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Oğuz Kaan Salıcı ile birlikte Yusuf Yetişgin’i İlçe Başkanı olarak atamak istediği öne sürüldü.

CHP kulislerinden gelen bilgiye göre, Yetişgin AKP Meclis eski Üyesi adayı bir isim. Yetişgin’in Binali Yıldırım’dan Egemen Bağış’a, Kadir Topbaş’tan Cem Küçük’e kadar birçok AKP’li isimle fotoğrafı bulunuyor.

2014 yerel seçimleri için AKP Fatih meclis üyeliği aday adaylığı için başvuran Yetişgin, 2018 sonrası ise CHP’den meclis üyesi aday adayı oluyor.

2018’den beri CHP’de siyaset yapan Yetişgin’in ilçe başkanlığını kabul etmeyen Fatih İlçe Örgütü’nün bugün 12:30’da ilçe binası önünde basın açıklaması yapacağı belirtildi.

ERDOĞAN İÇİN YÜRÜMÜŞTÜ
2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a destek için Fatih'te yürüyen AKP'liler arasında Mahmutpaşa Esnaf ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yetişgin de yer almıştı.

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Maçkalı
11.01.2023 12:13
Katı kurallı olmak doğru değil adam yanlışı görūp gelmişse, dışlamak olmaz. A.Şener, Ī.Kesici var daha birçok var. Ne yapalım selam vermeyelim mi? Lūtfen..  
 
1950
11.01.2023 12:11
Akp nin ciğerini bilenlerden yararlanmak lazım  
 
vatandaş
11.01.2023 12:06
Chp ve iyi parti akp lileri neden partisine alıyor ki. Partilerini akp zihniyetine cevirecekler. Orjinal varken cakma akp'ye niye oy verelim?  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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