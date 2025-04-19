CHP Filistin için sokağa döküldü! Polis ekiplerinden Taksim ablukası

İstanbul Valiliği'nin 'Güzergah uygun değil' diyerek yürüyüşe izin vermeyen İstanbul Valiliği, Taksim'e çıkan metro istasyonları da yollar da ablukaya alındı. CHP'nin çağrısına katılanlar ise Şişhane-Karaköy Tüneli çıkışında toplanmayı sürdürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin'e destek kapsamında bugün saat 19.00'da Taksim'e protesto yürüyüşü düzenleneceğini duyurdu. Ancak Taksim'e girişler kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin 'Güzergah uygun değil' diyerek yürüyüşe izin vermeyen İstanbul Valiliği, Taksim'e çıkan metro istasyonları da yollar da ablukaya alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin'e destek kapsamında bugün saat 19.00'da Taksim'e protesto yürüyüşü düzenleneceğini duyurdu. Ancak Taksim'e girişler kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin 'Güzergah uygun değil' diyerek yürüyüşe izin vermeyen İstanbul Valiliği, Taksim'e çıkan metro istasyonları da yollar da ablukaya alındı.

Halk TV'deki habere göre CHP Parti Meclisi üyesi Bahadır Erdem de Şişhane'de toplananlar arasındaydı. Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de İsrail saldırılarına ilişkin konuşmamasını eleştirdi. Erdem, "Büyük bir katliam yaşanan, İsrail'in hem Filistin'in hem Suriye'yi bitirmek için elinde geleni yaptığı ama AKP iktidarının ağzını açmadığı bu durumu CHP olarak dünya kamuoyuna sunmak ve 'Dur' demek için hep birlikte buradayız. Polis önlemini almış ama biz Anayasal hakkımızı kullanacağız" dedi.