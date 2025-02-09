CHP fırkasında yaşananlar fıkra gibi
Ekrem İmamoğlu CHP’nin yeni sloganını açıkladı:
- “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz…”
Bu slogan CHP’deki parçalanmayı da hedef alıyor.
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Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun işbirliği CHP kulislerinde şöyle değerlendiriliyor:
- İmamoğlu, Kurultay’da Özel’i seçtirmesinin karşılığını cumhurbaşkanı adayı olarak almak istiyor.
Peki 101 yıllık CHP’de bu iş kolay mı?
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Teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye kılıç çatmasına Erdoğan dedi ki;
- “Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?”
Kurultayda hançerlenen Kemal Kılıçdaroğlu da KRT TV’de kılıç çekti.
Erdoğan gibi soralım;
- Kılıçdaroğlu kime kılıç çekti?
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Birinci hedefi; CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.
Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine karşı çıkarak Mansur Yavaş ile ayni safta olarak dedi ki:
- "Ülke yangın yeri, aday için erken…"
İkinci hedefi; Ekrem İmamoğlu oldu.
Gazeteci Gökhan Kayış dedi ki:
- “Ekrem İmamoğlu’na sürekli dava açılıyor.”
Kılıçdaroğlu yanıt verdi;
- Benimle ilgili de bir çok dava açıldı, verilemeyecek hesabımız yok, nedeni şu; Boğazımızdan aşağıya haram lokma inmedi.
Kılıçdaroğlu hançerin intikamını İmamoğlu’ndan bu kılıç darbesiyle aldı.
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Kılıçdaroğlu bir kılıç darbesi de “Cumhurbaşkanı adayımızı ön seçimle belirleyeceğiz” diyen CHP genel başkanı Özgür Özel’e vurdu:
- “Partinin önce politika üretmesi lazım. Bizim cumhurbaşkanımız ne yapacak? Erdoğan gibi mi olacak? Yoksa topluma her kuruşun hesabını mı verecek? Aday olurlar, kararı meclis gurubu verir…”
Anlaşıldı ki; CHP meclis gurubuna Kılıçdaroğlu egemen.
Anlaşıldı ki; Özel ve İmamoğlu’nun “ön seçim” projesi CHP’nin meclis gurubunu devre dışı bırakmak için.
Anlaşıldı ki; CHP meclis gurubundan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu değil, Mansur Yavaş çıkar.
Anayasanın 101. Maddesinin 3’üncü fıkrası şöyle:
“Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları…. aday gösterebilir.”
İşte Kılıçdaroğlu’nun kılıç darbesi ile ön seçimi etkisizleştirdiği fıkra budur.
Ön seçimden İmamoğlu çıkarsa ne olacak?
CHP Meclis gurubundan Yavaş çıkarsa ne olacak?
Söyleyeyim:
- İmamoğlu 100 bin imza ile “bağımsız” aday olacak.
- Mansur Yavaş CHP’nin adayı olacak.
CHP fırkasında yaşananlar fıkra gibi