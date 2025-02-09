CHP fırkasında yaşananlar fıkra gibi

Ekrem İmamoğlu CHP’nin yeni sloganını açıkladı:

“Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz…”

Bu slogan CHP’deki parçalanmayı da hedef alıyor.

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Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun işbirliği CHP kulislerinde şöyle değerlendiriliyor:

İmamoğlu, Kurultay’da Özel’i seçtirmesinin karşılığını cumhurbaşkanı adayı olarak almak istiyor.

Peki 101 yıllık CHP’de bu iş kolay mı?

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Teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye kılıç çatmasına Erdoğan dedi ki;

“Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?”

Kurultayda hançerlenen Kemal Kılıçdaroğlu da KRT TV’de kılıç çekti.

Erdoğan gibi soralım;

Kılıçdaroğlu kime kılıç çekti?

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Birinci hedefi; CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine karşı çıkarak Mansur Yavaş ile ayni safta olarak dedi ki:

"Ülke yangın yeri, aday için erken…"

İkinci hedefi; Ekrem İmamoğlu oldu.

Gazeteci Gökhan Kayış dedi ki:

“Ekrem İmamoğlu’na sürekli dava açılıyor.”

Kılıçdaroğlu yanıt verdi;

Benimle ilgili de bir çok dava açıldı, verilemeyecek hesabımız yok, nedeni şu; Boğazımızdan aşağıya haram lokma inmedi.

Kılıçdaroğlu hançerin intikamını İmamoğlu’ndan bu kılıç darbesiyle aldı.

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Kılıçdaroğlu bir kılıç darbesi de “Cumhurbaşkanı adayımızı ön seçimle belirleyeceğiz” diyen CHP genel başkanı Özgür Özel’e vurdu:

“Partinin önce politika üretmesi lazım. Bizim cumhurbaşkanımız ne yapacak? Erdoğan gibi mi olacak? Yoksa topluma her kuruşun hesabını mı verecek? Aday olurlar, kararı meclis gurubu verir…”

Anlaşıldı ki; CHP meclis gurubuna Kılıçdaroğlu egemen.

Anlaşıldı ki; Özel ve İmamoğlu’nun “ön seçim” projesi CHP’nin meclis gurubunu devre dışı bırakmak için.

Anlaşıldı ki; CHP meclis gurubundan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu değil, Mansur Yavaş çıkar.

Anayasanın 101. Maddesinin 3’üncü fıkrası şöyle:

“Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları…. aday gösterebilir.”

İşte Kılıçdaroğlu’nun kılıç darbesi ile ön seçimi etkisizleştirdiği fıkra budur.

Ön seçimden İmamoğlu çıkarsa ne olacak?

CHP Meclis gurubundan Yavaş çıkarsa ne olacak?

Söyleyeyim:

İmamoğlu 100 bin imza ile “bağımsız” aday olacak.

Mansur Yavaş CHP’nin adayı olacak.

CHP fırkasında yaşananlar fıkra gibi