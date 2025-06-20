CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın 'Akın Gürlek' davasında yeni gelişme!

CHP Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabında gerçekleşen Akın Gürlek paylaşımı nedeniyle savcılık harekete geçmişti.

Bu kapsamda ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Aydın için beş yıl dört aya kadar hapsi talep edilmişti.

İlk davasında mahkeme Aydın’ın adli kontrol şartının kaldırılmasına ancak yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar vermişti.

20 Haziran'a ertelenen ikinci dava ise bugün görüldü. Cem Aydın'ın 'Akın Gürlek' davası bir kez daha ertelendi. 15 Eylül'e ertelenen davada Aydın'ın yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar verildi.