CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın 'Akın Gürlek' davasında yeni gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın 'Akın Gürlek' davasında yeni gelişme!

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın 'Akın Gürlek' davası 15 Eylül'e ertelendi. Aydın'ın yurt dışı çıkış yasağı sürecek.

CHP Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabında gerçekleşen Akın Gürlek paylaşımı nedeniyle savcılık harekete geçmişti.

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Bu kapsamda ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Aydın için beş yıl dört aya kadar hapsi talep edilmişti.

İlk davasında mahkeme Aydın’ın adli kontrol şartının kaldırılmasına ancak yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar vermişti.

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20 Haziran'a ertelenen ikinci dava ise bugün görüldü. Cem Aydın'ın 'Akın Gürlek' davası bir kez daha ertelendi. 15 Eylül'e ertelenen davada Aydın'ın yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar verildi.

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