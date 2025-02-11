CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı'ndan ilk açıklama! Hapis istemiyle hakkında iddianame hazırlanmıştı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında hazırlanan iddianame sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımı yeniden paylaştığı için hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında iddianame düzenlendi. "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, Aydın hakkında, 2 yıl 2 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili parti hesabından yapılan bir paylaşımı nedeniyle 20 Ocak'ta soruşturma başlatılmış, Aydın ifade için İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

Savcılık, 22 günde iddianameyi tamamladı. "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, Aydın'ın 2 yıl 2 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianamede, Aydın hakkında, siyasi yasak da içeren Türk Ceza Kanunu’nun "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma" hükümlerini düzenleyen 53. maddesinin de uygulanması talep edildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Hakkımda 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendiğini "basından" öğrendim.

Bizler, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yerdeyiz.

Gaflet, dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunanlara karşı, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmak dışında bir yolumuz yoktur.

Gençliğin gücü, bu adaletsiz düzenden büyüktür.

Hangi görüşü savunursa savunsun, fikri hür vicdanı hür tüm gençleri, bu istibdat düzenine karşı omuz omuza mücadele etmeye çağırıyorum.

Gençliğin bileği çeliktendir, bükülmeyecek. Erken seçim, gençlerle gelecek.