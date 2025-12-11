Çocuk işçiliğini yaygınlaştıran MESEM uygulaması yoğun tepki alıyor. Türkiye İşçi Partili(TİP) gençler MESEM uygulamasını protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Tutuklanan 16 genci CHP Gençlik Kolları yalnız bırakmadı. CHP Gençlik Kolları Hukuk Komisyonu tutuklu gençleri cezaevlerinde ziyaret etti.

CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hukuk komisyonumuz ile birlikte MESEM’de yaşanan mağduriyetlere karşı eylem yapan ve hukuksuzca tutuklanan TİP’li 16 genç arkadaşımızı Silivri ve Bakırköy Cezaevlerinde ziyaret ederek partimizin, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Cem Aydın’ın geçmiş olsun dileklerini ilettik. Genç arkadaşlarımızın moral ve dirayetlerinin yüksek olduğunu gözlemledik. Dayanışmamız kararlılıkla sürüyor" ifadelerine yer verildi.