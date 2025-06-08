CHP’den Zeyrek’e destek: Dualar Manisa’nın başkanı için!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı ve tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz, Yalçın Karatepe ve Yankı Bağcıoğlu, hastaneye giderek Zeyrek’in yakınlarıyla görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, şunları ifade etti:

“Ferdi başkanımız, Manisa’da ve Türkiye genelinde çok sevilen bir arkadaşımız. Manisa’da başarılı işler yapan, büyükşehir belediye başkanlığını üstün bir şekilde yürüten bir kişi. Ne yazık ki talihsiz bir ev kazası geçirdi. Bu, Türkiye’de teknik eksiklikler ve ihmallerden kaynaklanan bir olay. Çok üzgünüz. Hızlı müdahaleyle hayata tutunan başkanımız, sağlık ekiplerinin ve doktorların özverili tedavisiyle yoğun bakımda. 112 acil ekipleri, Celal Bayar Üniversitesi hocaları ve Türkiye’den uzmanlar tedaviye destek veriyor. Büyük bir özenle bakılıyor. En iyi şekilde tedavi edildiğine inanıyoruz. Başhekimimiz basın açıklamalarıyla bilgilendiriyor. Bilgi kirliliğine itibar edilmemeli. Durumu şu an stabil, ancak ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Ciddi bir sağlık durumu var. Bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz. Celal Bayar Üniversitesi’ndeki hocalarımıza, hemşirelerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Türkiye, tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.”

KARATEPE: “MANİSA HALKI BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDE”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, üzüntüsünü dile getirerek, “Ferdi Başkanımız sadece Manisa’nın değil, Türkiye’de tanınan, popüler bir başkandı. Talihsiz bir kaza geçirdi. Çok üzüldük. Ancak genç ve sağlıklı yapısıyla bu süreci hızla atlatacağına inanıyoruz. Dualarımız onunla. Burada, Manisa halkının Ferdi Bey’in başına gelen olaydan dolayı derin bir üzüntü yaşadığını gördük. Herkesin dualarının ve gönlünün başkanımızla olduğunu hissediyoruz. Umuyoruz ki Ferdi Başkanımız sağlığına kavuşarak görevine döner ve Manisa’ya hizmet etmeye devam eder. Dualarımız onunla.” dedi.

BAĞCIOĞLU: “15 AYDA MANİSA’YA KAZANDIRDIKLARI TÜRKİYE’YE ÖRNEK”

Yankı Bağcıoğlu ise, “Ferdi Başkan’ın yaşadığı bu talihsiz olay bizleri derinden üzdü. Manisa’da kime sorsanız, hangi görüşten olursa olsun, 15 ayda yaptıkları sadece Manisa’ya değil, Türkiye’ye örnek oldu. Eminiz ki Ferdi Başkan kısa sürede sağlığına kavuşacak ve Manisa’ya hizmetlerini aynı tempoyla sürdürecek. Burada büyük bir kalabalık var, herkesin duaları onunla. Ben de tüm dualarımı ve yürekten dileklerimi, Ferdi Başkan’ın bir an önce sağlığına kavuşması için sunuyorum.” diye konuştu.