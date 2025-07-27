CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem'den çiftçiye destek: O kaynak Türk çiftçisine yönlendirilmelidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, arpa ithalatı için ihale açılmasına tepki gösterdi. Adem yaptığı açıklamada, TMO'nun, 31 Temmuz’da 225 bin ton arpa ithalatı için ihale açacağını duyurduğunu, bu kararın, AK Parti iktidarının tarımda iflas ettiğini resmen ilan ettiği kararlardan biri olduğunu belirtti.

Adem, "Artık kimse 'kuraklık' masalının arkasına saklanmasın! Tarımı bu hale getiren şey kuraklık değil, vizyonsuzluk, çiftçiye duyulan güvensizlik ve ithalata dayalı teslimiyetçi politikalardır. Tarım alanlarını betona boğan, çiftçiye mazotu, gübreyi, tohumu haram eden, destek vermesi gerekirken köstek olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bugün ithal arpa için ihaleye çıkmak, Türk çiftçisine ‘sen yoksun, sen üretme’ demektir" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET BAŞKA ÜLKELERİN ÇİFTÇİSİNİ ZENGİN ETMEYE ÇALIŞIYOR"

ABD Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de buğday, arpa, pirinç üretiminin teker teker düştüğünü aktaran Erhan Adem, şunları kaydetti: