CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhane: Otele yetersizlik raporu verenler tutuklanıyor, asıl sorumlular hala görevde

Kaynak: ANKA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhane: Otele yetersizlik raporu verenler tutuklanıyor, asıl sorumlular hala görevde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisi olan itfaiye personeli İrfan Acar'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisi olan itfaiye personeli İrfan Acar'ın tutuklanmasına tepki göstererek, “Otele yetersizlik raporu veren belediye personelleri tutuklanıyor, asıl sorumlular hala görevde. İkiyüzlü adaletiniz batsın” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan tutuklamalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bulut, “Bolu il Özel İdare, ‘Bütün sorumluluk Turizm Bakanlığı’na aittir’ diyor, otele yetersizlik raporu veren belediye personelleri tutuklanıyor, asıl sorumlular hala görevde. İkiyüzlü adaletiniz batsın” dedi.

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