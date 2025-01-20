CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma başlatılmasına ilişkin dikkat çeken açıklama

Kaynak: ANKA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma başlatılmasına ilişkin dikkat çeken açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma başlatılmasına tepki göstererek; "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın, Saray’ın kullanışlı aparatı Akın Gürlek’le ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrılmış. Anadolu’da bir söz vardır; zulmün artsın ki tez zeval bulasın. Ne yaparsanız yapın, korkutamayacak, sindiremeyeceksiniz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma başlatılmasına tepki göstererek; "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın, Saray’ın kullanışlı aparatı Akın Gürlek’le ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrılmış. Anadolu’da bir söz vardır; zulmün artsın ki tez zeval bulasın. Ne yaparsanız yapın, korkutamayacak, sindiremeyeceksiniz" dedi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut resmi X hesabından Cem Aydın'a soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Bulut'un paylaşımı şöyle:

"Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın, Saray’ın kullanışlı aparatı Akın Gürlek’le ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrılmış. Anadolu’da bir söz vardır; zulmün artsın ki tez zeval bulasın. Ne yaparsanız yapın, korkutamayacak, sindiremeyeceksiniz."

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