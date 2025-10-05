CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Bir an önce Gübretaş işçileriyle anlaşılıp üretime geçilmesi gerekiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifi'ne bağlı olan Gübretaş işçilerinin 90 günü aşkın süredir grevde olduğuna işaret ederek, "işçilerle bir an önce anlaşılması" gerektiğini belirtti.

Adem, yaptığı açıklamada, Gübretaş işçilerinin 90 günden fazladır grevde olduğunu belirtti.

Mevcut yönetimin, bilerek ve isteyerek işçilerle bir türlü anlaşmaya yanaşmadığını söyleyen Adem, şunları kaydetti:

"Normal şartlarda gübre üretmesi gerekirken, Tarım Kredi Kooperatifi'nin ihtiyacını karşılaması gerekirken üretim yapılamıyor. Yandaş şirket olan, Cengiz Holding'den 10 bin ton gübre alıyor Gübretaş. Maalesef hem Tarım Kredi Kooperatifleri'ni yönetemiyorsunuz hem de ekonomik anlamda yanlış yoldasınız. Sayın Bakan Şimşek'in don felaketine bağladığı gıda enflasyonunun maalesef öyle olmadığı, hem tarımsal politikalarda yanlışlıklar yapıldığı hem de ekonomik politikalarda yanlışlık yapıldığı bu Gübretaş olayıyla gül gibi açıkta. Bir an önce Gübretaş işçileriyle anlaşılıp üretime geçilmesi gerekiyor."