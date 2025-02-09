CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'den gözaltına alınan gazeteciler için kınama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’in sadece haber yaptıkları için gözaltına alınmalarını kınıyorum. Bir kişinin egosunu gözaltılarla tatmin etmek, bir kişinin siyasi rekabet korkusundan mahkemelerle siyaseti dizayn etmek ve medyayı susturmaya kalkışmak Türkiye’ye yapılabilecek en büyük kötülüktür" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Gökçen, şunları kaydetti:

"Gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’in sadece haber yaptıkları için gözaltına alınmalarını kınıyorum. Bir yargı mensubu geçmişinde seyyar hakimliği, bugününde siyasi operasyonlarıyla ve hukuk cellatlığıyla bu kadar ön planda olursa onun yandaş medyayla ilişkileri de haberdir. Bunun haberi de elbette yapılır. Üstelik zaten paylaşılmış bir bilginin habere dönüştürülmesi, bu iktidarın otoriter standartlarına göre bile suç olarak gösterilemez.

Bir kişinin egosunu gözaltılarla tatmin etmek, bir kişinin siyasi rekabet korkusundan mahkemelerle siyaseti dizayn etmek ve medyayı susturmaya kalkışmak Türkiye’ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Tüm gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir!"