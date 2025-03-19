CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci'den İmamoğlu çıkışı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci'den İmamoğlu çıkışı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "CHP'yi ve demokrasiye inanan milyonları ablukaya almalarına, kurdukları tezgaha, darbe girişimine boyun eğmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "CHP'yi ve demokrasiye inanan milyonları ablukaya almalarına, kurdukları tezgaha, darbe girişimine boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Çiftci, İmamoğlu'nun gözalına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçim sürecimize bir adım geri atmadan devam ediyoruz. CHP'yi ve demokrasiye inanan milyonları ablukaya almalarına, kurdukları tezgaha, darbe girişimine boyun eğmeyeceğiz."

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