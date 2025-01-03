CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: AKP ve Mehmet Şimşek başarı rüyaları görüyor

Kaynak: ANKA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: AKP ve Mehmet Şimşek başarı rüyaları görüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TÜİK verileri sonrası AKP ve Mehmet Şimşek'i eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Devlet yeniden değerleme zammını yüzde 44 yaparken, işçi, memur ve emeklilere ise sefalet zammı yaptı. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapan AKP, yalan TÜİK verileri ile memurlara ve memur emeklilerine yüzde 11,54, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 15,75 zam yaptığını duyurdu. Çarşıda, pazarda yüzde 100’ü bulan artış var. Kiralar ortalama yüzde 50-60 artıyor. Eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim masraflarına maaş dayanmıyor. AKP ve Mehmet Şimşek ise başarı rüyaları görüyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını eleştirdi. Karabat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Devlet yeniden değerleme zammını yüzde 44 yaparken, işçi, memur ve emeklilere ise sefalet zammı yaptı. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapan AKP, yalan TÜİK verileri ile memurlara ve memur emeklilerine yüzde 11,54, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 15,75 zam yaptığını duyurdu. Çarşıda, pazarda yüzde 100’ü bulan artış var. Kiralar ortalama yüzde 50-60 artıyor. Eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim masraflarına maaş dayanmıyor. AKP ve Mehmet Şimşek ise başarı rüyaları görüyor. Evet, ortada bir başarı var. Ama bu utanmazlığın, sürdürülebilir sefalet sisteminin başarısıdır."

Son Haberler
Hamile kadın takside doğurdu
Hamile kadın takside doğurdu
Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti: Mardin’de feci kaza
Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti: Mardin’de feci kaza
Ünlü sosyal medya fenomenine hapis cezası!
Ünlü sosyal medya fenomenine hapis cezası!
Bingöl’de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı
Bingöl’de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 kilogram altın fiyatı...
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 kilogram altın fiyatı...