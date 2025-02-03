CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tan flaş dezenflasyon açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı ocak ayı enflasyonunu değerlendirdi. Karabat, şunları kaydetti:

"TÜİK’e göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 5,03 oldu. Merkez Bankası’nın (hükümetin) sürekli koyduğu yıllık yüzde 5 enflasyon hedefi bir ayda aşıldı. 2025 hedefi olan yüzde 21 enflasyon da hayal. Bu hedefin tutması için, sonraki aylarda aylık yüzde 1,6’lık enflasyon gelmesi gerekiyor, bu da imkansız. Yıllardır uygulanan dezenflasyon politikasına rağmen enflasyon düşmüyor. AKP, "İşçi, memur, emekli maaş zamları enflasyonu körüklüyor" diyerek insanları sefalete mahkum etti. Rantın önünü kesmediler, mali politika uygulamadılar, üretim ekonomisine geçmediler, yoksulu daha da yoksullaştırdılar… Sonuç ortada… Türkiye’nin AKP ile geçirecek bir dakikası dahi kalmamıştır. Bir an önce sandık gelmeli, Türkiye üzerinde taşıdığı kamburdan kurtulmalıdır."