CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tan Ümit Özdağ tutuklanması sonrası açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz. Yaşanan sürecin siyaseti yargı eliyle dizayn etme çabası olduğunu tüm ülke bilmektedir. Toplumu gererek, ayrıştırırarak iktidar devşireceğini sananlar milletimizin iradesi karşısında hezimete uğrayacaktır. Son sözü milletimiz söyleyecek. Kurtuluş yok tek başına" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.
Karabat konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz. Yaşanan sürecin siyaseti yargı eliyle dizayn etme çabası olduğunu tüm ülke bilmektedir. Toplumu gererek, ayrıştırırarak iktidar devşireceğini sananlar milletimizin iradesi karşısında hezimete uğrayacaktır. Son sözü milletimiz söyleyecek. Kurtuluş yok tek başına."