Kılıçdaroğlu Sakarya'da grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sakarya’da grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:

Bugün 13 Eylül. Bugün Sakarya Meydan Savaşı'nın 101. yılı. 101 yıl önce bu topraklarda bayrağımız ve vatanımız için, ülkemizin bağımsızlığı için 22 gün 22 gece bir savaşı yaşadık. Bu savaş bizim kurtuluş mücadelemizin en önemli savaşlarından bir tanesiydi. Düşman püskürtüldü. Arkasından 9 Eylül'e kadar süren bir safhayı hep birlikte yaşadılar. Sakarya Meydan Savaşı'nın Milli Kurtuluş Tarihi açısından önemi bunun kilit bir savaş olmasıydı. Mutlaka başarmamız gereken bir savaştı ve başarıldı.

O nedenle bu topraklarda yaşayan şehitlerimiz, gazilerimize çok şey borçluyuz. Onlar bize güzel bir ülke bıraktılar. Huzur içinde yaşayalım, birisinin gölgesi üzerimize düşmesin diye. Eğer bir gölge düşecekse o gölge al bayrağımızın gölgesi olmalıydı bunun mücadelesini verdiler onlar.



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