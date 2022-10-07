Kılıçdaroğlu başörtüsü teklifinin nedenini açıkladı

HalkTV'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, olası bir yasa ile kılık kıyafet ve başörtüsü gibi kavramlar üzerinden artık siyaset ve kara propaganda yapılamayacağını söyledi.

"KAPALI KAPILAR ARKASINDA SÖYLEMEYE BAŞLAMIŞLARDI"

Seçim sürecinde olduğumu şu dönemde, kapalı kapılar arkasında "CHP gelirse başınızı açtıracak" gibi söylemlerin başladığını iddia eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

'CHP gelirse başınızı açmanız için sizi zorlayacak, kamudan atacak, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz' diye konuşmaya başlamışlardı. Şimdi artık böyle istismar edecekleri, kara propaganda yapacakları bir imkan kalmadı ellerinde. İşte 'endişeli muhafazakarlar var, bu propaganda onlar üzerinde etkili oluyor' deniliyordu. Aksini söyleyenler de oldu. 'Asıl endişeli modernler baskı altında, onlara kılık kıyafet baskısı yapılıyor, onlara güvence lazım' eleştirileri geldi. Evet. Bizim yasa teklifimiz hem endişeli muhafazakarlar hem endişeli modernler için güvencedir. İki taraftan kadınlar için güvence sağlıyor.