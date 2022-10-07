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Kılıçdaroğlu başörtüsü teklifinin nedenini açıkladı

Başörtüsü teklifiyle konuşulan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gelen tepkilere, “'CHP gelirse başınızı açmanız için sizi zorlayacak, kamudan atacak, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz' diye konuşmaya başlamışlardı. Şimdi artık böyle istismar edecekleri, kara propaganda yapacakları bir imkan kalmadı ellerinde” şeklinde cevap verdi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 11:22
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü teklifinin nedenini açıkladı

Kılıçdaroğlu başörtüsü teklifinin nedenini açıkladı
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HalkTV'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, olası bir yasa ile kılık kıyafet ve başörtüsü gibi kavramlar üzerinden artık siyaset ve kara propaganda yapılamayacağını söyledi.

"KAPALI KAPILAR ARKASINDA SÖYLEMEYE BAŞLAMIŞLARDI"
Seçim sürecinde olduğumu şu dönemde, kapalı kapılar arkasında "CHP gelirse başınızı açtıracak" gibi söylemlerin başladığını iddia eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

'CHP gelirse başınızı açmanız için sizi zorlayacak, kamudan atacak, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz' diye konuşmaya başlamışlardı. Şimdi artık böyle istismar edecekleri, kara propaganda yapacakları bir imkan kalmadı ellerinde. İşte 'endişeli muhafazakarlar var, bu propaganda onlar üzerinde etkili oluyor' deniliyordu. Aksini söyleyenler de oldu. 'Asıl endişeli modernler baskı altında, onlara kılık kıyafet baskısı yapılıyor, onlara güvence lazım' eleştirileri geldi. Evet. Bizim yasa teklifimiz hem endişeli muhafazakarlar hem endişeli modernler için güvencedir. İki taraftan kadınlar için güvence sağlıyor.

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Golge Adam
7.10.2022 11:34
sizin önceliğinizin milyonları bulan EYT lilerin sorunu olması gerekirken siz başörtüsü peşinde koşuyorsunuz benim eşimin başı kapalı ama derdi EYT başörtüsü değil bu kafa ile işiniz zor  
 
muhalefet adam
7.10.2022 11:30
chp öncelik eyt olması gerekirken baş örtüsü nereden çıktı şu an kimsenin baş örtüsü ile sorunu yok sana oy lazım değil herhalde 1000 oy almak varken siz muhalefet olarak 1 oyun peşinde koşmaktasınız.  
 
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