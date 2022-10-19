﻿CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osmaniye STK, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bazı detaylar şöyle:

- Bir miting yapmıyoruz, sizinle oturup konuşacağız. Memleketin nereye gittiğini sizde bende görüyoruz. Giderek artan sorunlarımız var. Evlatlarınız var iş bulamıyorlar, siz yaşıyorsunuz ben görüyorum. O zaman bir çıkışa ihtiyacımız var. Var olan sorunları çözmeye ihtiyacımız var. Bunu çözmek için gerçekten ülkeye hizmet etmeyi her şeyin önüne taşıyan bir siyasal anlayışa ihtiyacımız var. Cebini doldurmak için değil halkın cebi dolsun diye mücadele eden insanlara ihtiyacımız var.

- Kim kimlik, inanç üzerinden siyaset yapıyorsa ülkenin sorunlarıyla ilgilenmiyor demektir. Siyasetin görevi millet memnun mu değil mi, işi gücü var mı, ürünün karşılığını alıyor mu almıyor mu?

- 100 yılı bitirdik. 100 yılda büyük sıkıntılar yaşadık ama şimdi ikinci yüzyıla güçlü bir iradeyle çıkmamız lazım. Türkiye'nin hızla büyümesi, kalkınması lazım. Bölgesinde önder olması lazım. Sözü dinlenen bir ülke olması lazım. Eğer bunu yapamazsak sorunlarımızı çözemeyiz. Lider olmanın yolu çalışmaktan, üretmekten geçer. Lider olmanın yolu kişi başına milli geliri arttırmaktan geçer. Eğer milyonlarca kişi gelmiş bizim bu kadar işsizimiz varken onlar da bir şekliyle yanımızda duruyorsa yani sığınmacılardan söz ediyorum yani Suriyelilerden söz ediyorum. Onlara da aş, iş veriyoruz. Soru şu, Suriyeliler buraya niye geldi ve nasıl gidecek? Bu soruların cevabını devleti yönetenlerin vermesi lazım. Bu sorunun cevabını vermiyorsa sizin onlara artı oy verme şansınız yoktur. Ben kendi insanımın önce karnını doyurmak zorundayım. Bu olmadığı taktirde sorunumuz artar.

- Osmaniye fıstık üretiminde Türkiye birincisi. Pamuk, buğday ekenlerimiz var. Hayvancılık yapanlarımız var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Konya'dan küçük olan Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatının neden 10'da 1'i ancak yapabiliyor? Neden et, hayvan, arpa, buğday, yem dışardan geliyor? Hadi petrolü, doğalgazı anladık yok. Peki neden diğerleri dışarıdan geliyor? Çiftçiyi toprağa küstürürseniz her şey dışarıdan gelir. Pandemi bize tarımın stratejik sektör olduğunu gösterdi.