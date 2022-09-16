16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu herkese garanti veren açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu herkese garanti veren açıklama yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın değişeceğini dile getirirken insanların hayat tarzından kaygı duymadığı zaman ancak ülkenin demokratik olacağını dile getirdi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 09:50
Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu herkese garanti veren açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu herkese garanti veren açıklama yaptı
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İktidarın değişeceği mesajını veren Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasi ve Cumhuriyet’in de kabaca bir tanımını yaptı.

İktidar değiştiğinden insanların hayat tarzı ve görüşleriyle ilgili bir kaygısı olmadığı takdirde ülkenin gerçek bir demokrasi ülkesi olacağının altını çizen CHP lideri, "İşte o zaman tam bir Cumhuriyet oluruz." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, resmi hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İktidarlar değişir. Eğer iktidar değiştiğinde hayat tarzınızla, görüşlerinizle ilgili kaygı duymuyorsanız; o zaman bu ülke demokratik oldu deriz. İşte o zaman tam bir Cumhuriyet oluruz."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimi günlerde de kendisine hakaret eden bir genç kıza mektup yazmış, söz konusu mektupta kız hakkında kendisinden habersiz açılan davada şikayetten vazgeçileceğini belirtmişti.

"Sosyal medya hesaplarından yapılan hakaretlere ilişkin, avukatlarımın şikâyet dilekçeleri üzerine soruşturma yürütülmekte ve davalar açılmaktadır. Hakaret edenlerin kimlikleri soruşturma sonunda ortaya çıkmaktadır." diyen Kılıçdaroğlu, o yaştaki birinin hakim karşısına çıkmasının gönlünün kabul edeceği bir durum olmadığını belirtmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Kruvasan için Kemalettin
16.09.2022 10:08
Helal olsun Dersimli Kemal. Yürü be Yalova kaymakamı. İnsanlar hayat tarzından kaygı duymasın. Eşcinsellere de özgürlük ver evlenip evlat edinebilsinler. Terör destekçileri de tutuklanmasın  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
1
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
2
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
3
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Süleyman Soylu'yu kızdıracak karar. Yüksek Mahkeme 'keyfi' dedi, hepsini iptal etti
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
4
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
5
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş dolar ve altında tüyoyu verdi
6
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş dolar ve altında tüyoyu verdi
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş dolar ve altında tüyoyu verdi
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
7
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿TFF'den flaş karar! U 14 Ligi ertelendi
﻿TFF'den flaş karar! U 14 Ligi ertelendi
﻿TFF'den flaş karar! U 14 Ligi ertelendi
﻿Galatasaray Üniversitesi personel alacak
﻿Galatasaray Üniversitesi personel alacak
﻿Galatasaray Üniversitesi personel alacak
﻿Van’da ‘torbacı’ operasyonu
﻿Van’da ‘torbacı’ operasyonu
﻿Van’da ‘torbacı’ operasyonu
﻿Michael Jordan Maradona'yı geçti. Büyük rekabette NBA yılızı öne geçti
﻿Michael Jordan Maradona'yı geçti. Büyük rekabette NBA yılızı öne geçti
﻿Michael Jordan Maradona'yı geçti. Büyük rekabette NBA yılızı öne geçti
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.