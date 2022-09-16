Kılıçdaroğlu herkese garanti veren açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İktidarın değişeceği mesajını veren Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasi ve Cumhuriyet’in de kabaca bir tanımını yaptı.

İktidar değiştiğinden insanların hayat tarzı ve görüşleriyle ilgili bir kaygısı olmadığı takdirde ülkenin gerçek bir demokrasi ülkesi olacağının altını çizen CHP lideri, "İşte o zaman tam bir Cumhuriyet oluruz." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, resmi hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İktidarlar değişir. Eğer iktidar değiştiğinde hayat tarzınızla, görüşlerinizle ilgili kaygı duymuyorsanız; o zaman bu ülke demokratik oldu deriz. İşte o zaman tam bir Cumhuriyet oluruz."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimi günlerde de kendisine hakaret eden bir genç kıza mektup yazmış, söz konusu mektupta kız hakkında kendisinden habersiz açılan davada şikayetten vazgeçileceğini belirtmişti.

"Sosyal medya hesaplarından yapılan hakaretlere ilişkin, avukatlarımın şikâyet dilekçeleri üzerine soruşturma yürütülmekte ve davalar açılmaktadır. Hakaret edenlerin kimlikleri soruşturma sonunda ortaya çıkmaktadır." diyen Kılıçdaroğlu, o yaştaki birinin hakim karşısına çıkmasının gönlünün kabul edeceği bir durum olmadığını belirtmişti.