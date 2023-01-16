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Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var" dedi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 00:41
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Cam Tavan' çıkışı

Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kadınlarla ilgili yapacakları düzenlemelere değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan "cam tavanı" kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz.

İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var."

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Sedat
16.01.2023 00:59
İstilacıları geri gönderin, yolsuzluk hırsızlık yapanları cezalandırın, sokaklarda güvenliği sağlayın önüne gelen istediğini yapıp elini kolunu sallayarak gezmesin.  
 
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