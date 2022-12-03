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Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıkladı: Bu sadece ülkeyi krizden çıkarma değil krizleri engelleme programı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ekonomi vizyon belgesinin açıklandığı toplantıda konuştu. Kılıçdaroğlu, inandığı vizyon yolculuğundan vazgeçmeyeceğini belirterek, "Unutmayın değerli arkadaşlar, siyasi ve siyaset üstü, rozetli veya rozetsiz hepimiz ülke için, vatan için hep birlikteyiz" dedi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 14:28
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Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıkladı: Bu sadece ülkeyi krizden çıkarma değil krizleri engelleme programı

Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıkladı: Bu sadece ülkeyi krizden çıkarma değil krizleri engelleme programı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi için hazırlanan vizyon belgesinin tanıtımında konuştu.. Söz konusu çalışma, Daron Acemoğlu gibi dünyaca ünlü ekonomistlerin katılımıyla hazırlanmıştı. 

KIlıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Her şey bu ülkede çok ama çok güzel olacak. Bundan hepinizin emin olmasını isterim. Sizin kadar ben de çok heyecanlıyım. Dolayısıyla heyecanla konuşmama başlıyorum.

Bugün halkımızdan neden oy isteyeceğimizi öğreneceksiniz. Yeni bir düzene, yeni bir Türkiye hayaline, yeni bir siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz. Bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Krizden alnımızın akıyla ve hep birlikte çıkacağız.

Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür. Bunun çaresi mevcut tek adam gitsin başka bir tek adam gelsin değildir. Tek adam gitsin, yerine çalışan yeni bir sistem gelsin.

Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir daha böyle acımasız, kutuplaşmış dönemler yaşamayacak.

Türkiye'yi kurumları yeniden inşa edilmiş, bölgesinde barışın ve refahın merkezi olan bir ülke yapacağız. Mesele Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük hayaline sahip çıkmaktır. Onun vizyonunu tam anlamıyla hayatına geçirme günüdür.

Dünyada ve Türkiye'den konusunda uzman ve itibarlı 70 kişiden oluşan büyük bir güç birliğinden söz ediyorum. Bilim, teknoloji ve yatırımın iki büyük merkezi olan ABD ve İngiltere'ye ziyaretlerde bulundum. Ne derlerse desinler inandığım vizyon yolculuğundan asla vazgeçmeyeceğim. Çünkü ne istediğimi ve bu yolun nereye varacağını daha başlarken biliyordum. Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz.

Seyahatlerimde ve sonrasında bahsettiğim 70 değerli isimle tek tek görüştüm ve onları siyaset üstü güç birliğine katılmaya davet ettim.

Unutmayın değerli arkadaşlar, siyasi ve siyaset üstü, rozetli veya rozetsiz hepimiz ülke için, vatan için hep birlikteyiz.

Bahsettiğim güç birliği 24 saat çalışan bir güç birliği olacak. Devlet 7 gün 24 saat çalışacak. Zamanının, mekanın, enlemlerin ve boylarım ötesinde kesintisiz üreten Türkiye'yi şimdiden inşa etmeye başlıyorum. Onlar vatanları için çalışacaklar.

Çünkü Bay Kemal olmak böyle bir şey. Çünkü benim işim birleştirmektir. Benim işim sistemi kurmaktır, çalıştırmaktır.

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Hakan
3.12.2022 14:40
Oyumuz kılıçdaroğlu yada imamoğluna hangisi aday olursa  
 
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