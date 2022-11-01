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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti...

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 20:36
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gitti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gitti
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Ankara'dan THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu, VIP Salonu'nda bir süre dinlendi.

Kılıçdaroğlu ile beraberindekiler, THY'nin 1983 sefer sayılı uçağıyla saat 20.25'te İngiltere'ye hareket etti.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Denizli Gençlik Kolları Üyesi Gamze Kaya da Londra'ya gitti.

Kılıçdaroğlu'nun 2-4 Kasım'da yenilikçi teknoloji fonları başta olmak üzere sürdürülebilir, iklime dost ve katma değeri yüksek yatırımlarıyla dikkati çeken kurum ve kuruluşlar ile yeşil, doğa dostu dönüşümü de içine alan yatırımcı ağları ve önde gelen bağımsız yatırımcı fon temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, görüşmelerinde, Türkiye'ye yönelik olası nitelikli yatırımları muhataplarıyla ve yatırım uzmanlarıyla değerlendirecek ve partisinin bakış açısını paylaşacak.

Kılıçdaroğlu’nun 5 Kasım’da yurda dönmesi bekleniyor. (AA)

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