Özel ve heyeti, meclisin demokratik işleyişini överken, Öztürkler ise ana vatan Türkiye ile dayanışmayı ve ambargolara karşı direnci dile getirdi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştiren bir adım olarak kaydedildi; hediye takdimiyle sona erdi.

Ziyaret, Lefkoşa'daki Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleşti.

CHP heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan, Gökçe Gökçen ve Necati Yağcı; Ankara Milletvekili Semra Dinçer; Parti Meclisi Üyesi Sinem Kırçiçek; Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ile CHP KKTC Birlik Başkanı Mustafa Yürükcü ve Murat Karayalçın yer aldı. Öztürkler'in ev sahipliğinde yapılan görüşmede, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi masaya yatırıldı.

Öztürkler, konuşmasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemdeki silahlanma ve agresif politikalarına dikkat çekerek, "Kıbrıs Türk halkı bugünlere kolay gelmemiştir. Ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti ile çok ciddi mücadeleler vererek bugünlere gelmiştir. Bugün 20 Temmuzlar, 15 Kasımlar bizler için çok önemlidir" dedi.

Konuşmasını, kurucu liderler Rauf Raif Denktaş, Dr. Fazıl Küçük; Barış Harekatı döneminin Başbakanı Bülent Ecevit ve Mücahit Necmettin Erbakan'ı anarak sürdürdü:

"Bu uğurda şehit düşenlerin ruhlarının şad olmasını, gazilerimize de şükranlarımızı iletmek istiyorum."