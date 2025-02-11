CHP Genel Başkanı Özel'den Türk’e geçmiş olsun ziyareti

Kaynak: ANKA
CHP Genel Başkanı Özel'den Türk’e geçmiş olsun ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partili Ahmet Türk’ü bir süredir gördüğü tedavi sonrası ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üç dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak yerine kayyum atanan DEM Partili Ahmet Türk’ü bir süredir gördüğü tedavi sonrası ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 ve 16’ıncı dönem CHP, 18 ve 19’uncu dönem SHP, 23 ve 24’üncü dönem DTP milletvekili, 3 dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk’ü bir süredir gördüğü tedavi sonrası ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in de bulunduğu görüşmede CHP lideri Özel’e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.

Son Haberler
Kırıkkale’de evde çıkan yangında mahsur kalan kadın öldü
Kırıkkale’de evde çıkan yangında mahsur kalan kadın öldü
Bakan Yerlikaya, yüksek yargı mensuplarını ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, yüksek yargı mensuplarını ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel'den Türk’e geçmiş olsun ziyareti
CHP Genel Başkanı Özel'den Türk’e geçmiş olsun ziyareti
Halkın sağlığıyla oynayacaklardı! Binlerce ton ele geçirildi
Halkın sağlığıyla oynayacaklardı! Binlerce ton ele geçirildi
ABD mahkemesinden Eylem Tok'un oğlu hakkında flaş karar
ABD mahkemesinden Eylem Tok'un oğlu hakkında flaş karar