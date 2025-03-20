CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal açıklamalarda bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de bir araya geldi. İkili görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 3 soruşturma gerekçe gösterilerek, dün sabah saatlerinde şafak baskını ile gözaltına alınmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise dün Saraçhane'ye giderek burada olacağını söylemişti. Bugün ise siyasi partililerden İmamoğlu ziyaretleri gelmeye başladı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de bir araya geldi. İkili basın mensuplarına görüşme sonrası açıklamalarda bulundu;

"BUGÜN AKŞAM SAAT 20:30'DA MANSUR BAŞKANLA SARAÇHANE'DE OLACAĞIZ"

İlk olarak Özgür Özel şunları söyledi;

"Yarın siyasi partililerinde olacağı bir katılımı müjdeleyebiliriz. Bugün akşam saat 20:30'da destek vermeye gelebilirsiniz. Mansur Yavaş'ta bizimle olacak. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın dayanışma ziyaretine teşekkür ederim"

UYSAL: FETÖ VARİ BİR TEŞEBBÜSLE ALGININ YÖNETİLMEYE ÇALIŞILDIĞINI GÖRÜYORUZ

Daha sonra Gültekin Uysal açıklamalarda bulundu Uysal, şunları söyledi;

"Erdoğan'ın demokrasi görünümlü oyununun sonuna geldiğimizi idrak etmemiz gerekiyor. Anayasayı yok sayanların yargısına teslim olmayacağız. Cumhuriyetin catısı ve kolonları çökmüştür. Bize büyük sorumluluk düşüyor. İktidarın siyasallaştığı yargı düzeniyle FETÖ vari bir teşebbüsle algının yönetilmeye çalışıldığını görüyoruz."