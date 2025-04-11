CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay sonrası ilk canlı yayınına çıkıyor. Özel, Halk TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay sonrası ilk canlı yayınına çıkıyor. Özel, Halk TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"19 Mart günü İstanbul'a darbe yaptılar. Bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yaptılar. Ekrem İmamoğlu'nun boşluğunu biz dolduracağız

Bir gece önce alakasız bir şekilde iptal ettiler. 7 kişiden 2'si iptal ettiriyor. İftar vakti İstanbul Üniverisitesi rektörünü toplayıp karar veriyorlar. İptal ettiriyorlar. Bunu ilk kez açıklıyorum, bize gelen bilgi; İBB'ye kayyum, CHP'ye kayyum ve İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı.

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