CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş'ta partisinin grup toplantısını düzenledi. Özel, grup toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, Saraçhane'de ne zamana kadar kalacağına ilişkin, "Başkanvekiline teslim edene kadar Saraçhane'deyim. Bugün tüm İstanbulluları Saraçhane'de iftara bekliyorum" dedi. İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Birkaç gizli tanık bulup konuşturarak, alamadıkları belediyeye kayyum ile çökmek istediler" ifadelerini kullandı. Şişli kayyumu tarafından kent lokantasının kapandığına dair iddialara ise Özel, "bu kayyumun derdi, vatandaşın değil, yandaşın doğrulmasıdır." tepkisinde bulundu.

"KARŞIMIZDAKİ ORGANİZE KÖTÜLÜKTÜR"

İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin Özel, iktidarı eleştirerek, "Diplomayı iptal ettirecek yetkili bulamadılar. Üniversite yönetimini toplayıp, diplomayı iptal ettirdiler. Sabah bir gözümüzü açtık, tüm tuşlara basarak; 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları açtılar. Karşımızdaki organize kötülüktür. Devleti ve milleti karşısına almış bir iktidar ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Şişli Kent lokantasının kapanması iddialarına ilişkin ise Özel,

"ALAMADIKLARI BELEDİYEYE KAYYUM İLE ÇÖKMEK İSTEDİLER"

İmamoğlu soruşturmasındaki gizli tanıklara değinen Özel, kent uzlaşısı soruşturmalarına çarpıcı yorumda bulundu. Özel, "Birkaç gizli tanık bulup konuşturarak, alamadıkları belediyeye kayyum ile çökmek istediler. Kent uzlaşısı bizim değil, Dem Parti'nin tanımıdır. Bizim tanımlamımız, Şişli ittifakı, Esenyurt ittifakıdır. Başsavcılık, "eğer kürt olarak gelecekse bu suçtur" diyor. Kürtlerin yönetimde temsil edilmesi için meclis üyeleri arasında yazılması terör ise ben terörist olayım. Bunun adı demokrasidir" dedi.

"BU DARBEYE DİRENEN KANALLARA DOKUNMAYA KALKMAYIN ANLINIZI KARIŞLARIZ"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in muhalif medyaya yönelik tehdit vari dile değinen Şahin, "Atatürk'ün partisi bu darbeye karşıdır. Bütün yandaş kanallar tekel verilen bilgiler ile sürekli yalan söyleyerek darbeyi mesrulaştırıyor. Bunun başında olmayan Halk TV, Sözcü ve kahraman korkusuz TELE 1 var. Bu darbeye direnen bu kanallara ve yazan çizene dokunmaya kalkmayın anlınızı karışlarız" şeklinde konuştu.

"BEN SANA NE LAKAP TAKAYIM EY SAVCI"

Gizli tanıkların lakaplarını söyleyen Özel, somut delillerin olmadığının altını çizerek, "Meşe, Çınar, Ladin, bunlar gizli tanık. Bunların somut bir söylemi yok. "Ben böyle duymuştum" ve "ben alamadığıma göre rüşvet veren birilerine verildiğini tahmin ediyorum." Ekrem başkanı bu ifadeler ile tutukladılar. Ben sana ne lakap takayım ey Savcı. Odun... Odun... Bu eser sizin Recep Tayyip Erdoğan..." ifadelerini kullandı.

"26 MİLYAR DOLARI 3 GÜNDE YAKTILAR"

19 Mart'ın ekonomiyi çok kötü etkilediğini belirten Özel, "19 Mart ekonomiyi çok kötü etkiledi. 26 milyar doları 3 günde yaktılar. Bu işi yapan Mehmet Şimşek, 'masunum' diyor. Şimşek, sen bu darbenin aparatlarından birisin. Bütün dünya bu siyasi darbeyi konuşuyor. Dün CNN, bugün ise BBC'ye konuşacağım. Mehmet Şimşek'in gerçek yüzünü dünyanın bütün ekonomik çevrelere göstereceğim" ifadelerine yer verdi.

15 MİLYON BUÇUK MİLYON KİŞİ GELDİ, SEÇTİ, TARİHE GEÇTİ

"Açtıkları soruşturmaların bütün amaçları 23 Mart'taki 'ön seçim'dir." diyen Özel, şunları söyledi;

"1977 yılından sonra CHP'nin iktidara yürüyüşünü engellemek için bunları yapıyorlar. Saatleri 4 gün öncesine kurmuşlar. Tutuklamaları oy saatine denk getirdiler. İmamoğlu artık milletimize emanet bir Cumhurbaşkanı adayıdır. 15 milyon buçuk milyon kişi geldi, seçti, tarihe geçti. Tayyip bey siyaset, planı yapmak ile yürekle yapılır. İmamoğlu'ndan o yürek var. Onun bileğini bükmek için Türk milletine diz çöktüreceksin."

ERDOĞAN'A EDİLMİŞ KÜFÜRÜ KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYARIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine yapılan küfüre ilişkin, sert eleştiride bulunan Özel, "Recep Tayyip Erdoğan'a edilmiş küfürü kendi anneme edilmiş sayarım" dedi. Boykot konusuna da değinen Özel, "Buradan İHA ve DHA'ya abone olan belediyelerimeze sesleniyorum; derhal aboneliği iptal ediyorsunuz. Demirören AVM, başkasına satılmış. Demirören adı durdukça orayada girmiyoruz." tepkisinde bulundu.

"KAYYUMUN DERDİ, VATANDAŞIN DEĞİL, YANDAŞIN DOĞRULMASIDIR"

Şişli Kent lokantasının kapanması iddialarına ilişkin ise Özel, "Şişli Kent Lokantasını kapattılar. Asgari ücretli ve emekliler için ne yapılmasını istiyorsanız yol arkadaşlarına destek vereceksiniz. Aksi taktirde bu kayyumun derdi, vatandaşın değil, yandaşın doğrulmasıdır." dedi.

"TÜM İSTANBULLULARI SARAÇHANE'DE İFTARA BEKLİYORUM"

Konuşmasının sonuna doğru Özel, tüm İstanbullulara seslenerek, "İmamoğlu, bütün İstanbulluları Saraçhane'de iftar sofrasına davet ediyor. Bu akşam Saraçhane'ye veda etmeye, seçilmiş yeni başkana vermeye ve tüm İstanbulluları Saraçhane'de iftara bekliyorum" şeklinde konuştu.