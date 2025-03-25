CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'de!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'yolsuzluk' iddiaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere Silivri Cezaevi'ne geldi. Özel, İmamoğlu ile görüşecek.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI TUTUKLANMIŞTI

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ön seçim öncesi şafak baskını ile gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan İmamoğlu için ‘yolsuzluk’ ve ‘kent uzlaşısı’ iddialarıyla soruşturmalar açılmıştı. İmamoğlu için Başsavcılık dosyasında ‘suç örgütü lideri’ tanımlanması yapılmıştı. 4 günlük gözaltı süreci sonrası mahkeme, İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ suçlamasında tutuklanmasına, ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında ise adli kontrol kararı olmaksızın serbest bırakıldığını açıklamıştı. İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da bulunduğu Silivri Cezaevi’ne getirilmişti.

ÖZEL, İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde Silivri Cezaevi'ne geldi. Özel, İmamoğlu ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Özel'in basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor.