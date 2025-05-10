CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van'da çarpıcı açıklamalarda bulunuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van'da İmamoğlu'na destek mitingi düzenliyor. Özel, vatandaşlara sesleniyor.

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"Miting değil eylem yapmaya geldik. Barışın ve adaletin sesini duyurmaya geldik. Kayyuma ve halkın idaresinin tanımayan cuntacılara eylem yapmaya geldik.

Artık AKP'nin kalesi yok. Artık tüm şehirlerin, 'kardeşliğin kalesi' var. O dönem bitti.

CHP, bir parti olarak değil, Kürt ile Türk'ü kuçaklayan Türkiye İttifakı'yla bugün geldik. Bu ittifak sandığı savunuyor. Türkiye İttifakı kazanacak.

Rize'de Manisa'da seçilen gidip, yönetiyor. Ancak Van'a Diyarbakır'a gelince 'siz belediye başkanı seçemezsiniz' diyorlar. İşte kürt sorunu budur. Bu sorunları hep birlikte demokrasiye sarılarak çözeceğiz.

Bazı kişiler bu meydana 'gelmesinler' diye Van valiliği tarafından 3 kez tehdit edilmiş.

Ahmet Özer tutuklu olarak halen bulunuyor. Ahmet Özer'in suçu Esenyurt'u bir kürt olarak kazanmaktır.

Sırrı Süreyya Önder, ölmeden önce hayatının sırrını önce bana verdi. Cumhuriyet Şarkısı'nın senaryosunu yazdı. Onlar o zaman fotoğrafını okşamıyordu.

Ekrem başkanımıza özgürlük istiyoruz. Cesaretiniz varsa yargılama TRT'de yargılansın.

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