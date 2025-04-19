CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yozgat'ta çarpıcı açıklamalarda bulunuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçinin traktörüyle gittiği miting alanın vatandaşlara sesleniyor.

YOZGAT ARTIK UYANDI. EZBERİ BOZDU

"Yozgat'tan meydan okuyoruz. Çiftçi kendine yapılana 'hayır' dedi. Yozgat'ı çantada keklik, tapulu malları sandılar, ancak Yozgat artık uyandı. Ezberi bozdu. Yozgat zulme susmadı, meydana sığmadı. Çiftçi, mazotun fiyatından yakınıp iktidara mesafe koyunca karşısına dikiliyorlar. Birileri Yozgatlılara kibirli bakıyor, karınca gibi görüyorlar. İktidarı uyarıyorum, karıncaların kardeşi var, o da CHP'dir.

"EKREM BAŞKANLA KARDEŞ PAYI ÖDEYECEĞİZ"

Çiftçinin önüne jandarmayı koydular. Çiftçiye destek vermesi gerekenler, ceza tebligatı postaladılar. Biz 'bunu sahiplenmek istiyorum' dedim. 'Cezalarını ben üstleneceğim' dedim. Ödemenin yarısı Ekrem başkandan yarısı benden olacak. Kardeş payı yapacağız.

"ERDOĞAN'IN KATILIMINDAN 2 KATI OLAN DOĞRU MEYDAN BU MEYDANDIR"

Erdoğan 14 yıl önce Yozgat'a çağ atlatma sözü verdi. Ancak biz burada bir megakent görmedik. Bu ikitdar Yozgat'a zulüm yapmaya devam ediyor. Yozgat'ta uzman doktor, randevu alamama sorunu var. Yozgat'ın ihtiyaçlarını görüyoruz. AKP 6 milletvekili çıkarırken son seçimde 3 vekil çıkarabildi. Yozgat'ı yediler, bitirdiler. Yozgatlılarda onları artık geride bırakıyorlar. Sandık ile gelen sandıkla gider. Ancak seçimle gelenler seçimle gitmek istemiyor. Demokraside mühür halkın elindedir. Cunaya izin vermeyiz. Erdoğan'ın katılımından 2 katı olan doğru meydan bu meydandır.

"ERDOĞAN. SENİN YAPTIĞIN YİĞİTLİK DEĞİL, KORKAKLIKTIR"

Diplomayı başka yerden iptal ettiler. Aynı gecenin sahurunda binlerce polis otosuyla İmamoğlu'nu gözaltına alıp Vatan Emniyeti'ne götürüldü. Erdoğan'a sesleniyorum, sende cezaevine girdin. Senin de hiç eşinin çocukların önünde gözaltına alındı mı? Millet sana yapılanları haksızlık görüp, iktidara getirdi. Bugün ise iddianame yokken kayyum atama seçilmemişi getirmeye çalışıyorsun. Sen bugünün zalimisin Erdoğan. Senin yaptığın yiğitlik değil, korkaklıktır.

"AKP İÇERİSİNDET UTUKLAMANIN TÜRKİYE'YE HİÇBİR FAYDASI OLMADIĞINI SÖYLEYEN AKLİ SELİM İNSANLAR VAR"

AKP içerisinde de bu tutuklamanın Türkiye'ye hiçbir faydası olmadığını söyleyen akli selim insanlar var. Ümit ediyorum onların aklı egemen olur. Yoksa bugün yapılanlar Türkiye'yi felakete götürür. Milletin vicdanı bu yapılanlara razı gelmedi. Başarısız darbe girişiminin bıraktığı cunta vardır. Bu cuntaya en sert tepkiyi vermeliyiz. Emekliyi, çiftçiyi, çalışanı çaresiz bırakıyorlar. Sizin düzenizde haksızlık, yolsuzluk varsa o işin tekeline çomak sokacağız. CHP sermayenin düşmanıdır. CHP, emekli ve işçinin dostudur.

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