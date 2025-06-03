Özgür Özel kurultay iddianamesi sonrası kayyum iddialarına sert cevap: Atatürk'ün partisini kayyuma bırakmayız!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısını TBMM'de gerçekleştiriyor. Özgür Özel, kurultay iddianamesi sonrası yandaş medyanın kayyum iddialarına sert cevap vererek, "973 ilçe başkanı ve 2 milyon üyemiz burada hodri meydan! Atatürk'ün partisini kayyuma bırakmayız" dedi.

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

ÖZEL'DEN KAYYUM İDDİALARINA SERT CEVAP

973 ilçe başkanı ve 2 milyon üyemiz buradan hodri meydan Atatürk'ün partisini ne kayyuma bırakırız, kimseye teslim ederiz. Bir önceki kayyum karşıda kahvede oturuyordu, kayyum gelirse alnını karışlarız. Partimizin başındayız. Erdoğan'a teslim olmayız, biz kazanıp Erdoğan gidecek.

"SEBETİ AÇIKLAMAYAN TÜİK CEBİMİZDEN PARA ÇALIYOR"

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"19 Mart ekonomideki krizi içinden çıkılmaz yaptı. Bayramda 2 emekli bir koç alamıyor. İkramiyede artış yok, müjdesi ise bayramdan önce ödenecek olması. Geçen bin lira artış oldu, bugün ise önce ödenmesini müjde verdiler. Bugün emekliye verilen 4 bin TL ile sadece 4 kilo et alınıyor. Bir but bile etmiyor. İşte emeklinin geldiği nokta. 2018 yılında bir ikramiyeyle koç alınabiliyordu.

Sebeti açıklamayan TÜİK cebimizden para çalıyor. Pazarda vatandaşa sorduğunuzda 100 lira üzerinde artış olduğunu görüyorsunuz. Her ay emeklinin cebinden, TÜİK para çalıyor. 2002'de AKP öncesi 2 kurbanlık koç alan maaş şimdi yarım kurban alıyor. 4 kat para kaybetmiş.

ARA ZAMMI SÖKE SÖKE ALMAK ZORUNDAYIZ

Asgari ücrete enflasyon ayarlaması yapılmalı. Seçimden önce enflasyon çift haneye çıktığı için '4 kez yapmak gerekir' dediler. Erdoğan seçildikten sonra enflasyon yüzde 80'lere gitti geldi. Ara zammı söke söke almak zorundayız. Sizin hakkınızı savunmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

Son 6 ayın en kötü üç ayını geçirdik.Şimdi 19 Mart darbesi ile daha derin yaşayacağız. 3 kişiden biri işsiz. Ey Erdoğan o salondan dışarı çık, işsizliği ve yoksulluğu gör. Sana sözünü tutman için oy verdi. Bu sorunları çözmeden o koltuğa oturamazsın.

ÖZEL'DEN GÖZALTILARA 'DÜŞÜKLER YASSIADA' FİLMİ BENZETMESİ

İmamoğlu'na attığı itiraftan birini ispatlayamadı. Operasyonlarla iftiralara zorluyorlar. Sabahın köründe vura kıra içeri girip aldılar. Nereye kaçacak...

30 metre öteye kamerayı koyup, klip çekmişler. İtibarsızlaştırma kampanyası biz bu filmi daha önce gördük. 27 Mayıs sonrası darbeciler gittiler, 'Düşükler Yassıada'da diye film çektiler. Düşükler Yassıada filmini çekenler yok oldu. Bugünün mağdurları yarının geleceğidir.

"'BİNALİ' DİYİNCE BİNEN 'İNALİ' DİYİNCE İNEN BİR BAŞKAN BULDU"

Erdoğan o başkan olmaz dedi. 'Binali' diyince binen 'inali' diyince inen bir başkan buldu. Siyasi etik yasasını rafa koydu. Buradan sesleniyorum. Siyasetin şefaflaşması için siyasi etik yasasını getir yarın yasallaştıralım.

"ESENLER BELEDİYESİ'NE HALKBANKA'SI VE ZİRAAT BANKASI DÜNYA PARAYA SPONSOR OLMUŞLAR"

CHP'li belediyelere kredi verilmiyor. Esenler Belediyesi'ne Halkbanka'sı ve Ziraat Bankası dünya paraya sponsor olmuşlar. Belediyelere bağış yapanlar; 2024 yılında 80 milyon TL, ama gerçekleşen 180 milyon TL çıktı. Biz 'bunları görelim' dedik. Ama 'yok' dediler.

"AKP'Lİ BELEDİYELERE KASADAN 45 MİLYON TL BAĞIŞ YAPMIŞLAR"

7 Şubat 2024 yılı seçimden bir yıl önce Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı'ndan Çekmeköy Belediye Başkanlığı'na 45 milyon TL bağışı komisyonca kabul edilmiş. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Bütün AKP'li belediyelere kasadan 45 milyon TL bağış yapmışlar. Bizim arkadaşlara 'seçim kampanyasında para aldı' diye kelepçe vuruyorlar. Kendileri ise 45 milyon TL devletin kasasından belediyelere yolluyorlar. Bunların da tamamı seçim kampanyasında harcanmış. Kağıthane Belediyesi torba ihale icat etmiş. 183 kalem mal ve hizmet tek torbada, kısmî teklif veremez. 183'ünü birden tek firma veriyor. Aynı anda araç kiralama, güreş müsabakası, almanak basma, sucuk festivali yapan şirket arıyorlar. İhaleyi AK Partili Milletvekili Mustafa Baş'ın damadı Fatih Bolcan'ın şirketi almış. Zeytinburnu'ndan 29 ihale, Fatih'ten 20 ihalede 43 milyon, Kağthane'den 14 ihale almış."

"AKP İÇERİSİNDE KABİNE REVİZYONU YAKLAŞTIKÇA BİRBİRİNİ YİYORLAR"

Stok ve sahte videolarla yalan delil videoları devletin televizyonundan izletiyorlar. Yeni Şafak gazetesi geçen Mehmet Şimşek'i vuruyordu. Şimdi ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kardeşi Burak Bekiroğlu'nun bylock kayıtlarını hatırlatarak saldırdılar. AKP içerisinde kabine revizyonu yaklaştıkça birbirini yiyorlar. Dün 2 troll ekran karşısına geçip; 'Bildiklerimizi konuşursak hangi bakan kalabilir?' diyorlar.

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