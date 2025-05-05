CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şahsın kaldığı pansiyon sahibi gözaltında!

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şahsın kaldığı pansiyon sahibi gözaltında!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı pansiyon müdürü gözaltına alındı.

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