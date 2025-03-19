CHP Genel Merkezi'nden saat 14:00 duyurusu!

CHP Genel Merkezi, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız bir darbeyle gözaltına alındı! Demokrasiye sahip çıkmak için buradayız, vazgeçmiyoruz, korkmuyoruz! Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanında, saat 14.00’te baba ocağındayız!" çağrısında bulundu.

"SAAT 14.00’TE BABA OCAĞINDAYIZ!"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile başlayan gözaltı kararları sonrası CHP, baba ocağı çağrısı yaptı. Yapılan çağrıda "saat 14.00’te baba ocağındayız!" paylaşımı geldi.

Yapılan paylaşım ise şu şekilde;

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız bir darbeyle gözaltına alındı! Demokrasiye sahip çıkmak için buradayız, vazgeçmiyoruz, korkmuyoruz! Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanında, saat 14.00’te baba ocağındayız!"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyona ilişkin olarak, "Suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şahıslarla bağlantılı 95 şüpheli başta olmak üzere toplam 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu. Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet'e getirildi.