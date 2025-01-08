CHP Grup Başkanvekili Başarır: 'Çocuk yapın' demek kolay ama...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılının iktidar tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edilmesini eleştirerek; “Neden aile yılı? Türkiye’de doğurganlık oranı düşmüş. Niye düştü? Çünkü insanlar, ülkeyi yönetenlere güvenmiyor. Çok kolay "çocuk yapın" demek ama önce o çocuğun geleceği için adımlar atacaksın, babasına enflasyonun altında zam vermeyeceksin” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılının iktidar tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesine tepki gösterdi. Başarır, aile yılı ilan etmenin yeterli olmadığına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan 2025’i aile yılı ilan etti. Allah ailelerimizi korusun! 2024’ü emekli yılı ilan etmişti, emekli şu anda yiyecek ekmeğe muhtaç. Emekliyi dinlediğimiz zaman ailelerimizin durumunu 2025’te düşünemiyorum. Türkiye’de doğurganlık oranı düşmüş. Çünkü insanlar, ülkeyi yönetenlere güvenmiyor. Bir çocuk dünyaya getirdikleri zaman eğitimini karşılayabileceklerini, mamasını ve çocuk bezini alabileceklerini, çocuklarına bir gelecek verebileceklerine inanmıyorlar. Bunun sorumlusu AKP ve iktidar. Çok kolay "çocuk yapın" demek ama o çocuğa dokunmuyorsan o çocuğa bakmıyorsan, geleceği için adımlar atmıyorsan onun babasına asgari ücret olarak verdiğin zam enflasyonun altındaysa, 2025’i aile yılı ilan etmeyeceksin."

"BİZDE YÜZDE 52, AVRUPA'DA YÜZDE 10'LARDA"

Emekliye, asgari ücretliye ve memurlara yapılan zamlarla 2025’in ne kadar zor geçeceğinin görüldüğünü belirten Başarır, şöyle devam etti:

“Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Cumhurbaşkanı belediyeleri suçluyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyelerinde çalışan işçiler 35-45 bin lira en düşük maaş alıyorlar. Biz buna rağmen bu işçiler bu parayla geçinebilir mi diye endişe duyarken bu iktidar utanmadan sıkılmadan 22 bin 104 lira asgari ücret belirledi ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni suçluyor. Bir parça vicdanı olan tüm partideki milletvekillerine sesleniyorum. Bugün 22 bin 104 lirayla geçinebilecek bir aile var mı? Türkiye’nin yüzde 52’si asgari ücretle geçiniyor. Battı dediğimiz Romanya, battı dediğimiz Bulgaristan, Polonya gibi Avrupa’nın en fakir ülkelerinde bu oran ortalama yüzde 12, yüzde 9’larda."

"EMEKLİYE YAPILAN ZAM UTANÇ VERİCİ"

Başarır, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarıldığı açıklamasına da değinerek, bunun için Meclis’te düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Başarır, şu ifadelerde bulundu:

“TÜİK bir enflasyon açıklıyor, herkes sahte olduğunu biliyor, sipariş olduğunu biliyor, yalan olduğunu biliyor, ona göre maaş belirlendi. Bu ülkede en düşük emekli maaşını 14 bin 469 lira olarak belirlediler, bununla nasıl olacak? Meclis iradesini hiçe sayarak belirlediler, oysa Meclis’in yetkisinde düzenleme gerek. Emekliye, memura yapılan zamlara bakıyorum, utanç verici. Almanya’da bir emekli tatil için uçak sırasında, İngiliz bir emekli sinema sırasında, Fransız gezme sırasında, benim emeklim ucuz et kuyruğunda, bayat ekmek kuyruğunda, pazarda çürük meyve sebze toplamak zorunda. Dünyada gıda enflasyonunda birinciyiz ama işçiye, emekliye zorla zam yapıyorlar.”