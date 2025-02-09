CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan gözaltına alınan gazeteciler için çok sert açıklama

Kaynak: ANKA
CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan gözaltına alınan gazeteciler için çok sert açıklama

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “BirGün yöneticileri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, Başsavcı Akın Gürlek’i ziyaret eden yandaş gazeteciyi haberleştirdikleri için gözaltına alındı. Saray’a hizmet edersen korunursun, bunu haber yaparsan cezalandırılırsın!” dedi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “BirGün yöneticileri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, Başsavcı Akın Gürlek’i ziyaret eden yandaş gazeteciyi haberleştirdikleri için gözaltına alındı. Saray’a hizmet edersen korunursun, bunu haber yaparsan cezalandırılırsın” dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınmasına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Başarır’ın açıklaması şu şekilde:

"Saray’a hizmet edeni haber yapmak suç! BirGün yöneticileri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, Başsavcı Akın Gürlek’i ziyaret eden yandaş gazeteciyi haberleştirdikleri için gözaltına alındı. Saray’a hizmet edersen korunursun, bunu haber yaparsan cezalandırılırsın! Bu hukuksuz düzeni lanetliyoruz!"

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