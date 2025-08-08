CHP Grup Başkanvekili Günaydın’dan Başkan Subaşı’ya destek ziyareti

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Bilecik programı kapsamında önce İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Ali Özdemir ve partililerle bir araya gelen Günaydın burada bir basın açıklaması yaptı. Daha sonra Sakarya Milletvekili Ayça Taşken, Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer ve İstanbul Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Esim Fatma Temel ile birlikte Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na destek ziyaretinde bulunan Günaydın, Bilecik’te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

‘’MELEK BAŞKANIMIZIN BİRÇOK SINAVI BAŞARIYLA GEÇTİĞİNİ GÖRDÜK’’

Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarının yaptığı çalışmalara değinen Grup Başkanvekili Günaydın, Başkan Subaşı’nın da Bilecik’te büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılaştığını hatırlattı.

Konuşmasını, ‘’Şunu samimiyetle söylüyorum ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ortalaması, memnuniyet açısından yüzde 58’i bulmuş durumda.’’ ifadeleriyle sürdüren Günaydın, ‘’Tabi ki bu çok güzel bir durum. Diğer yandan kadın belediye başkanlarımızın olduğu yerlerde daha büyük bir başarı var. Bunun istisnası yok yani. Başarılı olmayan kadın belediye başkanımız yok. Bilecik özeline geldiğimizde tabi ki geçen dönemden bu yana birçok durum yaşandı. Siyasetteki dalgalanmalar önemli ölçüde yansıdı. Ama bütün bunlar siyasette büyük bir tecrübe kazanılmasını sağladı hem de mücadelenin halk tarafından fark edilmesini sağladı. Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı bu sınavları büyük bir başarıyla geçti. Hem sizi hem de ekibinizi kutluyorum.’’ İfadelerini kullandı.

‘’GEÇMİŞTEN KALAN SORUNLARI ÇÖZMEYE ÇALIŞAN BAŞKANIMIZA YAPILAN MÜDAHALELERİ KABUL ETMİYORUZ’’

Konuşmasında, ‘’Son dönemde içine dahil olamasak da izleyip canımızı sıkan bazı durumlar oldu.’’ ifadelerini kullanan Günaydın, ‘’Geçmişten kalan ciddi sorunları çözmeye çalışıyorsunuz. Bu sorunları da çözmeye çalışırken çok haksız müdahalelerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Devletin devlet olma vasfını önemli ölçüde yitirmesi burada maalesef tabloya yardımcı olmuyor. Özellikle bir başka ilçenin Ticaret Odası Başkanı’nın Bilecik Belediye Başkanına söylemeye cüret ettiği sözler gerçekten benim de buraya gelip bu adama haddini bildirmek lazım diyen bir his yaratılmasına neden oldu. Burada bütün Bilecik’in sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil diğer siyasal partilerin de belediyesini ve başkanını desteklemesi bizim açıdan son derece önemli bir gelişme olmuştur. Bu konuların da çözüleceğine inanıyorum.’’ dedi.

‘’GENEL İKTİDAR İÇİN YEREL YÖNETİMLERDE BAŞARILI OLMAK GEREKİYOR’’

Genel iktidar için yerel yönetimlerdeki başarıya dikkat çeken Günaydın, ‘’Önümüzde yerel seçimlere uzun bir süre var. Yerel seçimlerden önce mutlaka bir genel seçim yaşayacağız. Genel seçimi başarıyla geçmek bizim için çok önemli. Ancak genel seçim için de belediyelerin de başarılı olması son derece önemlidir. Çünkü biliyoruz ki yerel yönetimlerin başarısı genel iktidara giden yolda büyük katkılar sağlıyor. Ben Melek hanımın başarısının devamını diliyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sizle beraber Bozüyük ve Bayırköy belediye başkanlarımıza da bu iyi dileklerimizi iletiyorum. İl ve ilçe başkanlarımız, örgütlerimizle beraber bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Kimse belediyeye tasallut ederek zengin olmaya çalışmayacak. Eğer böyle yapmaya da kalkacak olan olursa da Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğini bulacaktır. Şimdilik sakin kalıyoruz ve mesele çözülsün. Ama meseleyi başka boyutlara çeken olursa konuya gerekli yanıtı kurumsal kimliğimizden alacaklardır. Hiçbir belediye başkanımız yalnız değildir.’’ şeklinde konuştu.