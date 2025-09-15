CHP gündemi yandaşı rahatsız etti! Mahkemeye dikkat çeken çağrı…

Her şeyi bilen iktidara yakın gazeteci Cem Küçük bugünkü köşe yazısında kurultay davasıyla CHP’nin çok gündeme gelmesi rahatsız etti. Küçük, CHP’nin gündemden düşmesi gerektiğini belirterek, “Kongre ve olağanüstü kurultay artık gündemden düşsün. Bir partinin böyle anılması doğru değil. Burada görev mahkemelere düşüyor. Yetkili olan mahkeme belli, işi uzatmaya gerek yok” dedi.

GÖZLER KURULTAY DAVASINDA

CHP İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edilip, İl Başkanı Özgür Çelik yerine kayyum olarak eski CHP’li vekil Gürsel Tekin görevlendirilmişti. Bu olayın ardından gözler ise CHP’nin bugünkü kurultay iptal davasına çevrildi.

CHP’nin kurultay davası bugün! Herkesin gözü bu davadan çıkacak kararda

KÜÇÜK: KONGRE VE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ARTIK GÜNDEMDEN DÜŞSÜN

Son dönemde CHP’nin davalar ile ön plana çıkması iktidara yakın gazeteci Cem Küçük’ü rahatsız etti. Küçük, bugünkü köşe yazısında mahkemeye çağrıda bulunarak, ‘işi uzatmaya gerek yok’ uyarısında bulundu.

Küçük’ün yazısındaki o bölüm ise şu şekilde oldu;

Yarın çıkacak karar nihai karar olsun. Kongre ve olağanüstü kurultay artık gündemden düşsün. Bir partinin böyle anılması doğru değil. Burada görev mahkemelere düşüyor. Yetkili olan mahkeme belli, işi uzatmaya gerek yok. Ha bana sorarsanız uzatma kararı bile çıkabilir. Ama uzatma kararı çıkarsa bu yanlış olur. Belirsizlik hâkim olması kötü bir şey. Piyasalar bundan olumsuz etkilenir.