CHP Hatay İl Başkanı Lütfü Savaş'a ateş püskürdü 'AKP dolmuşuna binenin akıbeti uçurumdur'

Hakan Tiryaki, "AKP dolmuşuna binenin akıbeti uçurumdur" dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tiryaki, Savaş’a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

“KURULTAYIMIZA YÖNELİK MESNETSİZ İDDİALARI SATIN ALMAK ALÇAKLIKTIR”

Tiryaki, AKP’nin ülke gündemini değiştirme ve CHP’nin iktidar yürüyüşünü gölgeleme amacıyla yapılan iddiaların, "en hafif tabirle alçaklık ve haysiyetsizlik" olduğunu belirtti. CHP'nin alnının ak olduğunu, tek hedeflerinin ise erken seçim sandığını halkın önüne getirmek olduğunu vurguladı.

“İKTİDARIN SEÇİM MANİPÜLASYONUNA İZİN VERMEK İÇİN MÜCADELE ETTİK”

Tiryaki, 38’inci Olağan Kurultay sonrası gelen tarihi başarıyı kutlarken, Hatay Büyükşehir Belediye seçimlerini kaybetmenin üzüntüsünü de yaşadıklarını ifade etti. İktidarın seçim manipülasyonlarına karşı mücadele ettiklerini, ölü seçmenlere oy kullandırıldığını ve Yüksek Seçim Kurulu'na kadar başvurduklarını söyledi. Ancak, iktidarın Hatay’ın rantına göz diktiğini ve bu nedenle iktidarı yenemediklerini belirtti.

“HÜKÜMETİN SÖYLEMLERİYLE PARTİMİZE SALDIRIYORSUNUZ”

Tiryaki, 38’inci Olağan Kurultay’dan sonra CHP’nin belediye başkan adayı olan kişinin, bugün iktidarın söylemleriyle partilerine saldırdığını dile getirdi. Ayrıca, seçimleri kaybeden kişinin suçlu arayışına girdiğini ve devir zamanının geldiğini kabul ettiğini ifade etti.

"AKP DOLMUŞUNA BİNENİN AKIBETİ UÇURUMDUR"

Tiryaki açıklamasının sonunda, AKP’nin manipülasyonlarına dikkat çekerek, "AKP dolmuşuna binenin akıbeti uçurumdur" dedi.