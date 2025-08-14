CHP heyeti Arsuz ve İskenderun’da

ERZİNCAN / TAYFUN GÜLER

CHP milletvekilleri ve PM üyelerinin 81 ilde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla başlattığı saha çalışmaları devam ediyor.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Hatay Arsuz ve İskenderun’da esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Sivil toplum kuruluşlarını, Gazeteciler Cemiyetini ve CHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Milletvekilleri yaptıkları saha çalışmaları hakkında şunları söylediler:

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç: CHP olarak Türkiye’nin dört bir köşesinde sahadayız. STK'ların, esnafın, sokaktaki vatandaşın görüşlerini alacağız ve bu görüşleri CHP parti programında ve seçim bildirgesinde değerlendireceğiz.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: Çiftçilerden çok şikâyet alıyoruz. Artan maliyetler çiftçinin belini büktü, esnaf da halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle iş yapamamaktan şikayetçi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinin yaptığı hükümet programı çalışmaları, devam eden parti programı çalışmaları ve CHP’li belediyelere yönelik olarak düzenlenen operasyonlar hakkında vatandaşları bilgilendireceğiz.