CHP Heyeti, Şanlıurfa’da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri andı

6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Şanlurfa'ya giden CHP heyeti anma töreni düzenledi. Anmaya CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve il yöneticileri katıldı. Anma programı saat 04.17’de saygı duruşuyla başladı.

"ACIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE"

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, etkinlikte yaptığı konuşmada depremin yaralarının hala sarılmadığını belirterek, "İlk günkü gibi acımız hala taze. Kaybettiğimiz her bir canı hissediyoruz. Bugün burada, temsili bir enkazın kaldırıldığı arsada bulunuyoruz. Bu acıyı unutmadık ve unutturmayacağız" dedi.

"DEPREMİN HESABI HÂLÂ SORULMADI"

İktidarın süreci yönetemediğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "AK Parti hala bu felaketin hesabını vermiş değil. Türkiye’de maden kazaları olur, Enerji Bakanı istifa etmez; sel felaketi olur, Çevre ve Şehircilik Bakanı istifa etmez. Eğer bu ülkede sorumluluk alınmayacaksa, bu yönetim anlayışı sürdürülemez" ifadelerini kullandı.

"DEPREM DEĞİL, İHMAL ÖLDÜRÜR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de depremin ardından yaşanan mağduriyetlere dikkati çekerek, "Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen vatandaşlarımızın sorunları hala çözülmedi. Biz her fırsatta söylüyoruz: Deprem değil, ihmal öldürür. Ancak bu süreçte ne bir kamu görevlisi hesap verdi ne de iktidar bu çağrılara kulak astı" değerlendirmesinde bulundu.

"DEPREMZEDELER HÂLÂ MAĞDUR"

Depremin yarattığı yıkımı rakamlarla ifade eden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 milyon insan hala deprem travması yaşıyor. Cumhurbaşkanı, ilk yılda 319 bin konutun teslim edileceğini söylemişti ama bugüne kadar sadece 155 bin konut tamamlandı. Deprem sonrası toplanan yardımların nerelere harcandığı ise hâlâ bilinmiyor" diye konuştu.