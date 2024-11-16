CHP heyetinden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na ziyaret

Kaynak: ANKA
CHP heyetinden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na ziyaret

Aydın'da CHP heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret ederek başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve CHP Efeler İlçe Başkanı Vasıf Süha Bayırlı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Aydın’ın yerel yönetim çalışmaları ve CHP’nin bölgedeki politikaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sebebi olarak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başarılı icraatları ve bölgedeki gelişmelerin desteklenmesi gösterildi. CHP heyeti, Çerçioğlu'na verdiği hizmetler dolayısıyla tebriklerini iletti.

Başkan Çerçioğlu da, CHP heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Aydın için birlikte daha fazla proje üretme arzusunu dile getirdi. Ziyaret, CHP’nin Aydın’daki siyasi birlikteliği ve yerel yönetimlerin önemine vurgu yaptı.

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