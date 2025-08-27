CHP heyetinden Çarşamba'daki katı atık tesisine inceleme ziyareti

ORDU / ALİ YAZAN

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Katı Atık Vahşi Depolama Tesisi, çevreye yaydığı kötü koku, sinek istilası ve sızan atık sular nedeniyle vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Bölge halkı, yıllardır devam eden bu çevre sorunları karşısında çözüm bekliyor.

CHP HEYETİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Çevre sorunlarını yerinde görmek amacıyla bölgeye gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, tesis çevresinde incelemelerde bulundu. Ziyarete CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Parti Meclisi Üyesi Ozan Işık, CHP Çarşamba İlçe Örgütü yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ÇAĞRISI

Heyet, bölgede yaptığı incelemede vahşi depolama nedeniyle oluşan çevresel risklere dikkat çekerek, hem insan sağlığını hem de doğal yaşamı tehdit eden bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Milletvekilleri, konunun takipçisi olacaklarını ve gerekli adımların atılması için çalışacaklarını belirtti.