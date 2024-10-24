CHP 'iç güvenlik' başlığı ile toplandı

Kaynak: İHA
CHP 'iç güvenlik' başlığı ile toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) saat 10.15'te başlayan toplantısı sona erdi. TUSAŞ'ın tesislerine yönelik saldırının ve İç güvenlik konularının ele alındığı toplantı akşam saatlerinde yeniden yapılacak.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) saat 10.15'te başlayan toplantısı sona erdi. TUSAŞ'ın tesislerine yönelik saldırının ve İç güvenlik konularının ele alındığı MYK'nın, akşam saatlerinde yeniden toplanacağı öğrenildi.

Kahramankazan’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısını Diyarbakır’daki programı sırasında canlı yayında öğrenen ve altı günlük Güneydoğu programını iptal eden Özgür Özel, Ankara'ya dönmüştü.

CHP MYK, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını görüşmek üzere saat 10.15'te Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre; MYK'nın tek gündem maddesi iç güvenlik meselesi oldu. TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumlarının yakından izlenmesi kararlaştırılırken, terör saldırılarının sürmesi ihtimali üzerinde durulduğu da öğrenildi.

Özel'in, cenaze törenlerine katılması ve yaralıları ziyaret edecek olması nedeniyle MYK toplantısı tamamlandı. MYK'nın akşam saatlerinde yeniden toplanacağı öğrenildi.

Son Haberler
İstanbul Tiyatro Festivali, “Müfettişler” oyunu ile başladı
İstanbul Tiyatro Festivali, “Müfettişler” oyunu ile başladı
Amedspor’un maçının oynanacağı şehir değişti
Amedspor’un maçının oynanacağı şehir değişti
Numan Kurtulmuş ve Cevdet Yılmaz'dan TUSAŞ açıklaması
Numan Kurtulmuş ve Cevdet Yılmaz'dan TUSAŞ açıklaması
Toplumsal ve terör olaylarında sosyal medyanının engellenmesi doğru mu? Uzmanlar bu konuda ne diyor?
Toplumsal ve terör olaylarında sosyal medyanının engellenmesi doğru mu?
Kazlar kesim öncesi besiye alındı
Kazlar kesim öncesi besiye alındı