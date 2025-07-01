CHP içindeki kıl kurtları…

100 yıllık asırlık çınar Cumhuriyet Halk Partisi’ne kıl kurdu bulaştırıldı.

İnsanlarda rastlanan kıl kurdu ishal, karın ağrısı, iştahsızlık, gece uyurken ağızdan salya akması gibi belirtileri gösterir.

Saray iktidarı tarafından başarı ile CHP’ye bulaştırılan kıl kurdu da benzer belirtileri yaşıyor.

Ağız ishali olan ve ağızlarından salyalar akan yandaş medya yorumcuları CHP’de uykusuz günlere, baş ağrılarına neden oluyor.

Haydi bunları da bırakın ama asıl siyasi kıl kurdu CHP’nin içinde büyük sıkıntılara neden oluyor.

Siyasi semptomları CHP en ağır şekilde yaşıyor.

CHP’de kan değişimi oldu ama 102 yaşındaki yıpranmış, yıpratılmış vücut bu kan değişimine uyum gösteremedi...

Kıl kurtlarını partiden temizleyebilmek için taze kan olarak CHP’de göreve gelenler çok büyük çaba gösteriyorlar.

Ancak onların da içlerinde bünyeyi zayıf düşüren kıl kurtları var.

Bu nedenle dış müdahaleye o kadar açık hale geldi ki CHP, bünyesi zayıf düştü. Bu yüzden bu kıl kurtları vücuttan atılamıyor.

CHP’yi içinden eritip iktidar olma yolundan uzaklaştırmak için kıl kurtları saray medyası tarafından sabah, öğle, akşam yemeklerden önce ve sonra besleniyor.

Değerli okurlarım,

Teşhis budur.

Tedavi şudur;

CHP’nin 13 yıl boyunca liderliğini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu ve yakın çalışma arkadaşları bu kıl kurtlarını ezip geçmeliler.

Özgür Özel ve yakın çalışma ekibi içlerindeki kıl kurtlarını ezip geçmeliler.

CHP’deki kıl kurtlarının panzehri Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’dir.

“Hak, hukuk, adalet” sloganı, CHP için penisilinden ve antibiyotikten çok daha etkili ve kuvvetli bir ilaçtır.

Bu ilaç da Kılıçdaroğlu ve Özel tarafından CHP’ye acilen enjekte edilmeli.

Bakın beklenen oldu ve CHP’nin siyasi yargı davası 8 Eylül’e erteledi.

Kan emici kıl kurtlarına 2 ay daha CHP’den beslenme imkanı doğdu.

Kıl kurtları tedavi edilmezse, CHP güç kaybeder, yatağa düşer.

Kurnaz saray iktidarı Ekrem İmamoğlu’nu ısrarla tutsak tutuyor.

İçindeki kıl kurtlarına karşın CHP’yi ayakta tutmak, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu tutuksuz yargılatmak için Özgür Özel her gün 25 saat çalışıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yargının başı olan AKP’li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

“CHP Kurultayında şaibe var” derse hangi savcı hangi hakim “yok” diyebilir ki?

“İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yolsuzluk ve rüşvet var” derse hangi savcı hangi hakim “yok” diyebilir ki?

Ne zaman olur bilinmez Erdoğan bu iddialarından vazgeçerse o an bu davalar düşer.

Anayasa’da cumhurbaşkanının 2 temel görevi var:

Devletin Başı

Kabinenin başı.

Erdoğan’a az geldi ve şu görevi de üstlendi:

Varlık Fonu başı

Yeni Anayasa’da cumhurbaşkanlığı görevleri arasına oldu olacak şu hüküm de eklensin:

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Başsavcısı ve Başyargıcı.

Astığı astık, kestiği kestik olsun…