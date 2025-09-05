CHP Iğdır'da 102. yılını kutladı

IĞDIR / KADER ÇEÇEN



Programa CHP İl Başkan Yardımcısı Selma Gökçe, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Kılıçtek, Karakoyunlu İlçe Başkanı Ali Bil, Melekli Belde Başkanı Suca Ağrıdağ, İl ve ilçe yöneticileri ile üyeler katılım gösterdi. İl Başkan Yardımcısı Selma Gökçe, konuşmasında birlik, beraberlik ve demokrasinin önemine dikkat çekti.

CHP İl Başkan Yardımcısı Selma Gökçe:

“Milletle birlikte dimdik ayakta kalan Cumhuriyet Halk Partisi, bugün de bir bütün halinde dimdik duruyor. Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi, milletle birlikte, on milyonlar Türkiye’nin dört tarafında iradesine sahip çıkarken, nasıl bir ülkede yaşamak istediğini, nasıl bir geleceğin hayalini kurduğunu da ortaya koyuyor. Değişim talebi sokaklara, meydanlara sığmıyor. Kurucu iradenin temsilcisi ve taşıyıcısı olan Cumhuriyet Halk Partisi, bugün yine tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Tarihi boyunca ülkemizi kritik yol ayrımlarında ileriye taşıyan partimiz, bugün de cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokrasinin, adaletin, kalkınmanın ve refahın inşası için çalışıyor.”

İstanbul İl Başkanlığına atanan kayyuma Tepki

“İstanbul İl Başkanımız Özgür Çeliktir. Özgür Çelik İstanbul’daki belgelerimizin iradesiyle seçilmiştir… İstanbul’daki mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz, mücadelemizden bir adım dahi geri atmıyoruz.” dedi.

SİVAS KONGRESİ VE TARİHİ SORUMLULUK İLE ASRI AŞAN MÜCADELE

“Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi için ‘burada bir milletin kurtuluşuna hazırlayan kararlar verildi’ ifadesini kullanmıştır. Kurtuluşun ve Cumhuriyetimize giden yolun mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi, Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurulduğu ilan edildi.Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımıza hapse atıp partimizi mücadele edemez hale getirmek isteyenler gaflet içindedir. Cumhuriyet Halk Partisi bütün olarak siyasi mücadele programına devam etmektedir.

Bir asrı aşkın tarihinde kimi zaman darbeciler tarafından kapatılan, kimi zaman mal varlığına el konulan her türlü saldırılara maruz kalan ama her zaman milletle birlikte dimdik ayakta kalan Cumhuriyet Halk Partisi, bugün de bir bütün halinde dimdik duruyor.

İkinci yüzyılın programını halkla birlikte yazıyoruz. Altı okumuzun, Atatürk devrimlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin rehberliğinde ülkemizi ikinci yüzyılda her alanda ayağa kaldıracak devrimci bir vizyonu birlikte oluşturuyoruz.

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidar zamanıdır; demokrasiyi inşa etme, her alanda adaleti tesis etme, ülkemizi kalkındırma ve milletimizi refaha kavuşturma zamanıdır. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sözleriyle vurguladı.