CHP iktidara kılıcını çekti. Cumhurbaşkanı adayını seçiyor! Özgür Özel 'savaşı kabul ediyoruz' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyeleri hedef alması, ve son olarak CHP’nin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması, iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyeleri hedef alarak “Turpların büyüğü heybede” sözünün ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın CHP’ye ve belediyelerine savaş açtığını belirterek, “Bu savaşı görüyoruz ve kabul ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Yazar Fikret Bila, yaşanan bu restleşme sonrası CHP’nin İstanbul’da toplantılar gerçekleştirerek iç tüzüğünü bozmadan cumhurbaşkanı adayını çıkarma konusunda bir formül aradığını iddia etti.

"BİRİ CUMHURBAŞKANI DİĞERİ DE YARDIMCISI OLMALI"

Bila, parti içerisinde eğer sayın İmamoğlu aday gösterilirse, sayın Mansur Yavaş’ın da CHP’den ayrılıp aday olma ihtimali üzerinde durulduğunu belirterek, ikisinin de kaybetmemesi için birisinin cumhurbaşkanı adayı, diğerinin ise cumhurbaşkanı yardımcısı ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

"MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU İKİ GÜÇLÜ ADAY"

Bila yazdığı yazıda şunları söyledi,

“İstanbul’da toplantılar yapılıyor. CHP iç tüzüğünü bozmadan cumhurbaşkanı adayını çıkarma konusunda bir formül arıyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olmak üzere iki güçlü aday var. CHP’de konuşulan iki isimden birisinin cumhurbaşkanı adayı diğeri de cumhurbaşkanı yardımcısı ilan edilmeli. Eğer sayın İmamoğlu aday gösterilirse, sayın Mansur Yavaş da CHP’den ayrılıp aday olursa önümüzdeki seçimde ikisi de kaybedebilir gibi bir görüş var. Genel başkan ve MYK üzerinden bu ele alındı mı bilmiyoruz ama partide artık bunlar konuşuluyor. CHP’de bu konuşuluyor. 2 isimden birinin fedakarlık yapıp cumhurbaşkanı adayı olması formülü üzerine çalışılıyor.”