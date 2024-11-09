CHP iktidarı 2 ay ekonomi ile sallayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile 6’lı Masa toplantılarının yapıldığı Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel tesisinde akşam yemeği verdi.

Siyasette normalleşme çağrısının isim babası olduğunu vurgulayan Özel bu konudaki eleştirileri özetle şöyle yanıtladı:

-“31 Mart yerel seçiminden sonra 9 tematik, toplam 13 miting yaptım. Ben neyi eksik yapmışım, hangi sözü eksik söylemişim, hangi adımı geri atmışım? Veya bu iktidarın yaptıklarının karşısında geri çekilmişim? Yok böyle bir şey.”

Erdoğan ve Bahçeli’ye sokak kavgasında bile söylenmeyecek sözleri söylemeyeceğini vurgulayan CHP lideri Özel şöyle devam etti:

-“Siyasetin itibarını zedeleyecek işler yapmaktan kaçınıyorum. Ama en ağır eleştirileri yaparım Erdoğan’a. Normalleşme bitmedi.

Normalleşme birlikte koalisyon kurmak, birlikte ittifak yapmak, birlikte anayasa yapmak değil. Bunların hiç birisini yapmam.

Ben 22 yıllık Erdoğan iktidarının yükünü sırtıma almak niyetinde değilim ki?

Mümkünse tek başımıza, değilse diğer muhalefet partileri ile Türkiye İttifakı yaparak ülkeyi yönetmeye talibiz.”

Normalleşme anlayışı içinde Erdoğan ve Bahçeli’ye rağmen AK Partililerle, MHP’lilerle konuşabilmek normalleşmedir diyen Özel kutuplaşmanın muhalefetin aleyhine olduğunu söyledi.

İktidar ile muhalefetin kavga etmelerini, anne ile baba kavgasına benzeten Özel, “Arada kalan çocuk nasıl kulaklarını kapatıp ikinizi de duymak istemiyorum diye tepki gösteriyorsa seçmenin muhalefete de kulağını kapatması lehimize değil” dedi.

Özel, “Mesela üzüm, fındık, fıstık, çay fiyatlarını eleştireceğim, seçmen kulağını kapatacak. Ben ÖTV ve KDV’siz mazot diyeceğim, seçmen kulağını tıkayacak. Zenginlere pandemi döneminde kredi garanti fonu verildi. Uçak, yat sahibi oldu yüzde 8 ile geri ödüyorlar. Küçük esnafa yüzde 9 ile vermişsin yüzde 25’e çıkardın diyeceğim esnaf beni duymayacak. Niye çünkü kutuplaşma yüzünden” diye konuştu.

Normalleşme çerçevesinde Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un CNN Türk’e giderek Ahmet Hakan ile görüşeceğini de söyledi CHP lideri.

“Benim derdim yoksulun, işsizin, mağdurların sorunlarının derdine çözüm bulunması. Bunun için siyaset yapıyorum” diyen Özel şunları söyledi:

-“2 ay boyunca ekonomi gündemine ağırlık vereceğiz. Esnafın, tüccarın, çiftçinin, asgari ücretlinin, emeklinin geçim sıkıntılarını gündeme getireceğiz. Enflasyonun getirdiği ağır ekonomik krizin fakiri daha da fakirleştirdiğini zengini daha da zenginleştirdiğini millete 2 ay boyunca ekonomik verilerle anlatacağız.”

Özel, Erdoğan’a yapılan bir sunumda normalleşmenin CHP’ye yaradığı ve CHP’yi sonlandırmak lazım denildiğini söyledi.

29 Ekim resepsiyonunu Çankaya Köşkü’nde yapmasını önerdiğini belirten Özel, “Yapmadığı için saraya gitmedim. Eğer yapsaydı, Zafer, Demokrat, Saadet ve DEM’lilerle bazıları kendiliğinden gidecekti ama gelin hep beraber kutlayalım diyecektim. Şimdi 10 Kasım’da bakanlar kurulunu yapacak Çankaya Köşkü’nde. Bizi takip ediyor” diye konuştu.

Özel’e şöyle sordum:

-Bu anlattıklarınızdan çıkardığım sonuç, insani ilişkilerde normalleşme ve müzakere, iktidar icraatlarında mücadele doğru mu?

Özel şöyle yanıt verdi:

“Öyle tabii. Bugün yapılan sunumda CHP’lilerin yüzde 75’i Meclis’te ayağa kalkmamızın doğru olduğunu söylüyor. İYİ Parti’nin yüzde 88’i, AK Parti’nin yüzde 90’ı, MHP’nin yüzde 95’i doğru buluyor.”

Değerli okurlarım,

Yaklaşık 2,5 saat süren ve bir kısmı yazılmamak koşuluyla yapılan sohbette CHP lideri Özgür Özel’i şöyle değerlendiriyorum:

Kendine güvenen, yaptığı muhalefet siyasetinin doğru olduğuna inanan, gündeminde cumhurbaşkanı adayını belirleme olmadığını gördüm.

Kemal Kılıçdaroğlu’na saygı duyuyor, parti içi bütünleşmeye önem veriyor ve belediyelerinin icraatlarını titizlikle takip ediyor.

Hedefine de Kasım 2025’te erken seçim ile iktidar olmayı koymuş durumda.