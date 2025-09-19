CHP iktidarı için tek yol; İç barış…

Kemal Kılıçdaroğlu’nu bürokrasiden dolayı kırk yıldır tanırım.

Özgür Özel’i ise 28 Haziran 2011’de milletvekili seçildiği günden itibaren izliyorum.

1 Eylül 1969’da gazeteciliğe başladım ve 56 yıllık meslek hayatımda; İsmet İnönü’nün cenaze töreni dahil, 9 Cumhurbaşkanı ve 15 Başbakan izledim.

CHP bugün saray iktidarı tarafından kurulan kumpaslar, küstahça saldırılar, yalan haberler ve iftiralarla parçalanmak isteniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel hakkında şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

Böyle bir parçalanmanın tarafı asla olmamalılar.

Kılıçdaroğlu da Özel de siyasetin, nezaket ve saygı üslubunu asla terk etmemiş iki önemli siyasetçidir.





Kılıçdaroğlu’nun demokrat kişiliği ile farklı düşüncelere gösterdiği saygıyı, kendisine yönelik eleştirilere karşı gösterdiği olgunluğu takdirle izlerim.

Kılıçdaroğlu’nu ziyaretimde güncel siyasi konuları değerlendirerek uzun uzun sohbet ettik.

Aleyhinde ya da lehindeki köşe yazılarımı topladığım “Proje” kitabımı takdim ettim.

Bu hoşgörüsü Tolstoy’un şu sözü hatırlattı:

“Alçak gönüllülük, büyüklüğün en değerli süsüdür...”

Özgür Özel, grup başkanvekilliğinden genel başkanlığa uzanan yolculuğunda hep partisini önceledi.

Meclis kürsüsünden çok sert ve çarpıcı konuşmalar yaptı; muhalefetin sesini CHP’nin gücünü yükseltti.

CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ında Genel Başkan seçilerek Kılıçdaroğlu’ndan görevi devraldı.

31 Mart 2024 seçimlerinde CHP, birinci parti oldu.

Bu sonuç yalnızca genç Özgür Özel’in değil, aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun 2019 yerel seçiminde CHP’ye kazandırdığı başarısının da devamıdır.

Özel’in nezaketini ve Kılıçdaroğlu’na duyduğu saygı ve sevgiyi “Proje” ve “Yalanlar Gerçekler - Ekrem İmamoğlu” kitaplarımı takdim ederken yaptığımız sohbette de gördüm.

Özgür Bey, birlikte fotoğraf verirken “Proje” kitabımla poz vermek istemedi. Kemal Bey’i incitmekten çekindi.

“Yalanlar Gerçekler – Ekrem İmamoğlu” kitabımı takdim ettim.

Sayfaları hızla çevirip okumaya da başladı. Kitabın dörtte üçünün yandaş medyanın yalanlarına ve iftiralarına karşın hukuki gerçekler olduğunu gördü.

CHP açısından da benim açımdan da bugünlerde asıl dikkat çekici olan, Özgür Özel’in siyaset sahnesindeki bitmez tükenmez enerjisidir.

19 Mart’tan bu yana geçen 184 günde tam 56 miting yaptı.

Yani neredeyse her üç günde bir miting!

Bu tempo, CHP için enerjinin eylemli muhalefete dönüşmüş hâlidir.

56 yıldır Türk siyasetinde bu kadar enerji dolu bir lider, bu kadar çok eylem görmedim.

İşte bu enerji CHP’yi adım adım tek başına iktidara götürür.

Türkiye’nin demokrasiye, hukuk devletine ve adil demokratik düzene olan ihtiyacı her zamankinden büyüktür.

Ucube Tek Adam Rejimi o kadar kötü hale geldi ki, Türkiye parti devletine dönüştü.

İktidarın astığı astık, kestiği kestik oldu.

Yasama, yürütme ve yargı tek kişiye bağlandı.

İşte bu otoriterleşme sürecinde en büyük tehlike CHP’nin içinde satayın kriptolarının da desteği ile yaratılan; çekişmelerdir, kavgadır.

CHP’de iç kavgalar, sadece iktidarın işine yarar.

Bu yazımdaki çağrım, öncelikle CHP’nin liderliğini yıllarca yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nadır.

Atasözümüz boşuna söylememiş: “Büyükler konuşur, küçükler susar.”

Konuşma önceliği ve sorumluluğu Kılıçdaroğlu’na düşer.

Parti içindeki kavgalara son vermek için de ilk adım parti büyüklerine yakışır.

Değerli dostum Kemal Kılıçdaroğlu;

CHP içi kucaklaşma için ilk adımı atmanız, biliniz ki CHP’yi ilk seçimde tek başına iktidara taşır.

Cumhurbaşkanlığı seçimini de Meclis çoğunluğunu da kazandırır.

İktidar yolunda olan CHP’nin geleceği için Özgür Özel’e deneyiminizle vereceğiniz destek size çok yakışır.

Biliyorum bazı CHP’liler ve bazı gazeteciler sizin hakkınızda çok çirkin yazılar yazdı, yorumlar yaptı.

Kemal Bey,

Demokrat kişiliğinizle atacağınız ilk adım tarihi bir sorumluluk olacaktır.

CHP’ye adınız altın harflerle yazılacaktır.

Her ikinize de sesleniyorum; CHP’nin önünde tek yol var.

Kılıçdaroğlu’nun deneyimiyle, Özgür Özel’in enerjisi birleşsin; CHP iktidar olsun.

Sarayın siyasi kumpaslarına karşı CHP’liler tek vücut olsun.

Kılıçdaroğlu ve Özel sizlere Mevlânâ’nın şu sözünü size anımsatayım:

“Dün dünde kaldı cancağızım; şimdi yeni şeyler söylemek lâzım.”

Haydi, Kılıçdaroğlu; haydi Özel buluşun ve CHP için elele, yürek yüreğe verin…

Değerli okurlarım,

